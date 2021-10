Más de 30 países buscan acciones contra ransomware, los virus extorsionistas

Estados Unidos organizará los días el 13 y el 14 de octubre una reunión virtual de alto nivel sobre la lucha contra el uso de programas ransomware (virus extorsionista) en Washington, con la participación de funcionarios de más de 30 países, comunicó a la prensa una alta representante de la administración estadounidense.

"Los ministros y altos funcionarios de más de 30 países y de la Unión Europea se reunirán en el encuentro de dos días para acelerar la cooperación sobre la lucha contra el ransomware", informó la alta funcionaria durante una reunión informativa telefónica especial.

Destaca que los participantes discutirán los esfuerzos conjuntos para abordar el uso indebido de la moneda virtual para blanquear pagos de rescate, enjuiciar a los delincuentes de ransomware y el uso de la diplomacia como una herramienta para contrarrestar estas actividades.

Entre los 30 países se encuentran Alemania, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Estonia, Emiratos Árabes, Francia, India, Irlandia, Israel, Italia, Japón, Kenia, Lituania, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Países Bajos, Polonia, Reino Unido República Checa, República Dominicana, Rumanía, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Ucrania y la UE.

Sin embargo, al encuentro no está invitada Rusia, a la que EEUU exige poner fin a las actividades de los grupos delictivos de piratas informáticos rusos que organizan ciberataques de gran repercusión con peticiones de rescate.

A su vez Moscú niega su participación en los hackeos pero expresa su disposición a cooperar.

La alta representante de la Casa Blanca añadió que EEUU no descarta que Rusia tome parte en futuras reuniones.

"No invitamos a Rusia a participar en esta primera ronda de discusiones por una serie de razones, incluidas varias restricciones (...) Tenemos un diálogo activo con Rusia, pero no está invitada a este foro en particular, lo que no excluye oportunidades futuras para su participación", dijo.

Agregó que ambos países están cooperando para solucionar el problema del ransomware en un formato bilateral.

La funcionaria indica que Rusia ya tomó "algunas medidas" contra los grupos delictivos especializados en ransomware y el país norteamericano espera que las autoridades rusas emprendan nuevas actividades.

Tras la cumbre entre los presidentes de los dos países celebrada en Ginebra en junio, Rusia y EEUU celebraron varias rondas de consultas a nivel de expertos en seguridad de la información.