Nicolás Maduro no descarta que normalización en la frontera tarde seis meses

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estimó que en un plazo de 6 meses se podría ver una normalización total en la frontera con Colombia, sin embargo no descartó que este proceso pueda durar hasta un año.

“La normalización progresiva significa en términos concretos, el logro progresivo y la instalación de una nueva frontera, yo propuse un plan de seis meses, eso se va a debatirlo, podría ser un año”, dijo Maduro.

El presidente del vecino país agregó que las reuniones anunciadas este lunes desde Ecuador, servirán para” establecer las bases de una nueva frontera de paz y establecer los plazos y el concepto concreto de la normalización y de su pleno funcionamiento”.

Maduro indicó que quiere tener las mejores relaciones con Colombia y que para ello se debe trabajar de manera conjunta para derrotar el contrabando y el paramilitarismo, por lo que asegura, la normalización en la frontera tendrá que someterse a una evaluación de los logros progresivos en estos temas.

El dirigente venezolano señaló que hay que dejar atrás las rivalidades con Colombia y reiteró nuevamente su llamado para el trabajo en equipo basado en relaciones de solidaridad y respeto.

Maduro también indicó que estaría dispuesto a indemnizar a los colombianos que fueron deportados y que logren comprobar abusos por parte de su Gobierno.

Escuche en este audio más información sobre:

- El ex presidente Álvaro Uribe anunció que no asistirá este miércoles al encuentro de ex presidentes de la región con el cual se espera firmar una declaración de rechazo a las acciones del Gobierno de Nicolás Maduro. La declaración la dio el actual senador a la cadena CNN en español.

- Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, lamentó la tensa relación entre Colombia y Venezuela, y dijo que la salida al conflicto generado por el cierre de la frontera debe ser rápida y humanitaria.

- Después de una semana de permanecer detenido en la cárcel de Popayán y de estar procesado por secuestro, Feliciano Valencia habló desde la cárcel y responsabilizo a la oligarquía caucana de su condena.