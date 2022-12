Nueva víctima de abuso sexual en TransMilenio

altura de la estación del Virrey ella siente que un hombre que está a su espalda la empuja de forma brusca contra la puerta del articulado.

La agresión es constante por cinco minutos según relata Carolina, por lo que decide voltearse cuando observa que el hombre ha bajado su cremallera y con sus genitales estaba tocándola.

"Un tipo me empezó a empujar contra la puerta, yo iba de pie en el bus cuando me di cuenta el tipo tenía la cremallera abajo y me estaba era empujando contra su cuerpo", dijo Carolina.

Ante esto la joven gritó sin embargo, ninguno de los pasajeros al lado de ella atendió el llamado y el bus continuó su rumbo hasta la estación de la calle 76, cuando el articulado se detuvo un señor toma al hombre por la chaqueta e intenta entregárselo a las autoridades pero no encontró ningún policía en la estación.

"Un señor me ayuda a sacar a este individuo cogido del saco pero no encontramos a ningún policía en esta estación, entonces el tipo simplemente empujó al señor que me estaba ayudando y se escapó"

El hombre entre los 25 y 30 años, que usaba gorra y chaqueta naranja, ya esta siendo buscado por las autoridades.