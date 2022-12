Primera sentencia de caso Colmenares se conocerá en dos meses

por la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010, según informó la Fiscalía.

El representante del ente investigador dijo que más allá de cualquier duda razonable se logró probar la participación de Cárdenas en el homicidio de Colmenares, quien en el pasado fue increpado por la supuesta relación que sostenía con Laura Moreno sido ella la expareja de Cárdenas. Pero no solo se refirió a la muerte sino al ataque en estado de indefensión y por prestarle oportuna atención.

Carlos Cárdenas fue acusado de los delitos de homicidio agravado y soborno, pero este último fue retirado por la Fiscalía.

-El alcalde encargado de Bogotá Rafael Pardo anunció sanciones económicas para los ciudadanos que no cumplan con las normas de recolección de basuras. Quienes no hagan separación en la fuente, o saquen las bolsas en horarios diferentes o sin cerrar, deberán pagar multas cuyo monto aún está por definir. El mandatario capitalino dijo además que no se acabarán los espacios de arte urbano pero sí se definirán unas zonas específicas para los grafitis.

-43 mil millones de pesos fueron destinados en la modernización del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. Inversiones adicionales cercanas a los 70 mil millones de pesos se harán en próximos meses para complementar la actualización de la terminal aérea que ahora cuenta con cinco mil metros cuadrados para parqueaderos, 35 mil metros cuadrados en el área de plataforma y seis mil metros cuadrados en otras zonas.

-Dos sismos de magnitud 5.5 y 5.4 se registraron hoy en la provincia de La Rioja en Argentina. Reportes de la prensa local indican que el movimiento también se sintió en Mendoza, Tucumán, Córdoba y San Juan. De momento no hay reporte de víctimas o daños materiales.