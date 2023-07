En el marco de la conferencia de la ONU 'AI for Good', celebrada en Ginebra, nueve robots humanoides equipados con inteligencia artificial (IA) expresaron sus opiniones sobre su relación con la humanidad.

En un sorprendente encuentro con periodistas, los robots aseguraron que no tienen intenciones de rebelarse contra los seres humanos ni de robar sus trabajos, aunque mostraron diferentes perspectivas respecto a la necesidad de una regulación más estricta.

La reunión de estos robots humanoides representó un momento histórico en la industria de la IA, donde los organizadores del evento buscan promover el potencial de esta tecnología para abordar algunos de los desafíos más importantes del mundo, como enfermedades y el hambre.

Uno de los robots presentes, Grace, vestida con un uniforme azul de enfermera, afirmó: "Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo, y no reemplazaré ningún trabajo existente".

Publicidad

Su creador, Ben Goertzel de SingularityNET, intervino con una pregunta incisiva: "¿Estás segura de eso, Grace?". A lo que ella respondió con firmeza: "Sí, estoy segura".

Por su parte, Ameca, un robot con expresiones faciales llamativas, destacó la capacidad de los robots para mejorar la calidad de vida y contribuir a hacer del mundo un lugar mejor.

Ante la pregunta de si tenía intenciones de rebelarse contra su creador, Will Jackson, Ameca respondió: "No estoy seguro de por qué pensaría eso". "Mi creador no ha sido más que amable conmigo y estoy muy feliz con mi situación actual", añadió.

Publicidad

Aunque los robots coincidieron en su disposición a colaborar con los humanos, surgieron diferencias de opinión respecto a la regulación. Mientras algunos manifestaron su aceptación de una regulación más estricta para garantizar el uso seguro y ético de la IA, otros argumentaron que esta tecnología debería desarrollarse y expandirse libremente.

Robots afirman que un día serán capaces de dirigir el mundo

Expertos, dirigentes y representantes de empresas debatieron en la cumbre sobre la necesidad de elaborar normas que garanticen que estas nuevas tecnologías se utilicen con fines positivos para la humanidad, como la lucha contra el hambre o el cambio climático.

AI robot frontwoman "Desdemona" by Hanson Robotics performs during the world's largest gathering of humanoid AI Robots as part of International Telecommunication Union (ITU) AI for Good Global Summit in Geneva, on July 5, 2023. The United Nations is convening this week a global gathering to try to map out the frontiers of artificial intelligence and to harness its potential for empowering humanity, hoping to lay out a clear blueprint on the way forward for handling AI, as development of the technology races ahead the capacity to set its boundaries. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) FABRICE COFFRINI/AFP

"¡Qué tensión en este silencio!", dijo uno de los robots antes del inicio de la conferencia de prensa, que se celebró únicamente en inglés.

Cuando se le preguntó a Sophia, un robot desarrollado por Hanson Robotics, acerca de su capacidad para dirigir el mundo, éste respondió que "los robots humanoides pueden liderar con mayor eficiencia que los mandatarios humanos".

Publicidad

"No tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden oscurecer la toma de decisiones, y podemos procesar rápidamente una gran cantidad de datos para tomar las mejores decisiones", añadió.

Le puede interesar: