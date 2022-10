Programa completo La Nube 26 de diciembre de 2014

Plataformas de Internet de PlayStation y Xbox sufren ataque de hackers: Piratas informáticos reivindicaron el pasado jueves un ataque contra las consolas de juegos por internet PlayStation, de Sony, y Xbox, de Microsoft, según informaron ambas compañías en Twitter tras presentar problemas de conexión.

Ya no podrán mentirle, con esta app podrá verificar qué hace la otra persona: Con la aplicación Status usted podrá conocer lo que hacen sus hijos o cualquier otra persona de acuerdo al grupo en qué se encuentre.

Evensite, la app para enterarse de todas las ferias y fiestas en Colombia: El Ministerio de las TIC dio a conocer esta aplicación en donde puede encontrar los detalles de cada fiesta, incluida programación, ubicación, rutas, entre otras.

Maggie Simpson, Edna Krabappel y Kim Jong prueban fraude en revistas científicas: El ingeniero Alex Smolyanitsky se propuso probar la falta de rigor de algunas revistas científicas (Journal of Computational Intelligence and Electronic Systems y The Aperito Journal of Nanoscience Technology) para verificar los artículos que les eran ofrecidos y una práctica negativa que viene tomando fuerza en este tipo de publicaciones: cobrar a los autores.

Estos son los cinco vibradores que toda mujer debe tener a su alcance: La autoexploración es uno de los placeres más agradables para el ser humano y algunos vibradores notablemente ayudan a su estimulación.

Nueva app de Tucarro.com facilitará la publicación y búsqueda de ofertas: Andres Robatel, gerente comercial y de marketing de Tucarro.com, explicó cómo funciona la nueva aplicación de este servicio web para sistemas operativos iOS y Android.

Con heridas, ingresan a soldado Carlos Becerra a Hospital Militar: El soldado profesional Carlos Alberto Becerra ingresó hacia las 7:15 de la noche de este viernes al Hospital Militar de Bogotá tras su liberación en el Cauca.