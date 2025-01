¿Qué pasará con TikTok en Estados Unidos? Esto dice experto en tecnología

La incertidumbre sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos sigue creciendo mientras la fecha límite del 19 de enero se aproxima. El Gobierno estadounidense ha exigido a ByteDance, la empresa dueña de la plataforma, que venda su filial estadounidense debido a preocupaciones de seguridad nacional. Sin embargo, ¿qué significa esto para los 170 millones de usuarios de la aplicación en el país?

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, con Camila Zuluaga, el consultor en tecnología e innovación digital, Juan Carlos Pedreira, explicó los escenarios posibles tras la decisión de la Corte Suprema de permitir la implementación de una ley que podría restringir el acceso a TikTok en suelo norteamericano.

¿Se podrá seguir usando TikTok a partir del 19 de enero?

Una de las principales dudas de los usuarios es si podrán seguir utilizando la aplicación después de la fecha límite. Pedreira aclaró que, en caso de que no se concrete la venta, las consecuencias no implican una desaparición total de TikTok para quienes ya la tienen instalada. “La aplicación se va a mantener en su celular si usted ya la tiene descargada, pero no se podrán realizar actualizaciones, y quienes no la hayan descargado no podrán encontrarla en las tiendas de Google y Apple”, señaló.

Sin embargo, también comentó que esta medida podría retrasarse si ByteDance muestra una intención real de negociar la venta de la plataforma, como lo estipula la ley. “Si presentan algún tipo de documentación que demuestre negociaciones de buena fe, se podría otorgar un plazo adicional de 90 días”, agregó.

¿Se aliarían TikTok y X?

En los últimos días, la posibilidad de una alianza entre TikTok y la empresa X (anteriormente conocida como Twitter), liderada por Elon Musk, ha acaparado titulares. Según Pedreira, esta opción podría ser una estrategia de ByteDance para evitar la venta total de la filial en Estados Unidos. Sin embargo, advirtió sobre las implicaciones de otorgar más poder a un conglomerado liderado por Musk.

“Un acuerdo de este tipo podría ser muy riesgoso, ya que aumentaría significativamente el poder en términos de comunicaciones para una sola entidad. X ya cuenta con casi 200 millones de usuarios, y sumar los 170 millones de TikTok consolidaría un monopolio tecnológico que podría afectar la pluralidad informativa y el control sobre los algoritmos de distribución de contenido”, explicó Pedreira.

Además, el experto subrayó la preocupación sobre cómo estas plataformas controlan la diseminación de información. “El poder de determinar qué mostrar y qué no mostrar en el muro de los usuarios es inmenso. En el caso de TikTok, este control no está únicamente en manos de la empresa, sino que se sospecha que podría haber influencia del Gobierno chino, lo que eleva los riesgos de seguridad nacional”, puntualizó.

Las alternativas a TikTok en Estados Unidos

Aunque TikTok se enfrenta a un escenario complejo, otras plataformas están preparadas para aprovechar la situación. Pedreira señaló que aplicaciones como YouTube Shorts e Instagram Reels han adoptado muchas de las funcionalidades de TikTok, posicionándose como alternativas viables para los creadores de contenido.

“El éxito de una red social radica en el efecto comunidad: cuanto mayor sea el número de usuarios, más atractiva será. TikTok tiene una ventaja significativa en este aspecto, pero si queda bloqueada, plataformas como Instagram, Facebook y YouTube podrían captar a los creadores y al público que busca contenido similar”, comentó.

Asimismo, mencionó otras aplicaciones chinas, como Lemon8 y Red Book, que han ganado popularidad recientemente. Sin embargo, afirmó que construir una comunidad sólida como la de TikTok tomará tiempo.

¿Por qué quieren restringir TikTok en Estados Unidos?

El argumento del Gobierno estadounidense para restringir TikTok se basa en la proximidad de ByteDance con el Gobierno chino, aunque no existen pruebas definitivas de esta relación. Pedreira indicó que este es un punto central en el debate sobre libertad de expresión y seguridad nacional.

“En este caso, la seguridad nacional prevalece sobre la libertad de expresión. La Corte Suprema ha validado esta medida argumentando que la recolección de datos por parte de empresas con presuntos vínculos con el gobierno chino representa un riesgo estratégico para Estados Unidos”, explicó.

Sin embargo, también cuestionó el alcance de estas acusaciones. “ByteDance ya ha movido sus servidores a Estados Unidos, lo que en teoría elimina la preocupación de que los datos de los usuarios salgan del país. Aun así, el control del algoritmo sigue siendo el punto crítico que el gobierno estadounidense quiere garantizar”, agregó.