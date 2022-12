¿Qué significa la salida a la bolsa de compañías como Twitter?

Dell recompró a su compañía ¿Qué significa todo esto? Un experto responde.

Publicidad

Orlando Santiago, gerente y analista de Fenix Valor, habla de por qué compañías como estas terminan apostándole al negocio bursátil y cómo en medio de los altibajos logran posicionarse, como es el caso de Facebook.

“Con Facebook ha sido una historia bastante interesante. Recordemos que la compañía llegó al mercado el año anterior, con un precio de 38 dólares y al no existir otra red social cotizando en el mercado era una completa novedad para los inversionistas. De hecho, los mercados no tenían claro cuánto podría llegar a costar la acción más adelante y no le fue tan bien, pero la historia comenzó a cambiar cuando Facebook comenzó a presentar buenos resultados financieros porque el mundo se dio cuenta del potencial que tenía la red social”, explicó.

Publicidad

El experto también agregó que seguramente Twitter superará a Facebook en muy poco tiempo “porque tiene mayor acogida, al punto que hasta los presidentes se pronuncian a través de los 140 caracteres y no a través de Facebook.

Publicidad

Sin embargo, “esto lo terminará definiendo el mercado mismo”, puntualizó.