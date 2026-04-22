Relojes inteligentes económicos para hacer ejercicio: las mejores opciones para deportistas

Millones de personas han encontrado en la tecnología su herramienta perfecta para enfrentar su día a día con mayor facilidad y comodidad, ya sea con elementos como celulares, audífonos o smartwatch, las personas han sabido sacarle el 'jugo' a estos, ya sea para ir a trabajar, estudiar o incluso para hacer ejercicio.

Con este último, para muchos su mejor aliado sin duda es el reloj inteligente, que les permite medir distancias, frecuencia cardíaca, oxígeno, entre otros, pero no siempre son accesibles, por lo que las marcas han implementado dispositivos de bajo costo que permiten ser más que funcionales para sus usuarios.



4 smartwatch económicos para hacer ejercicio

realme Watch 5

realme Watch 5 realme Colombia

El realme Watch 5 es una de las opciones más equilibradas de la lista, y no es para menos, pues es un dispositivo robusto con funcionalidades que se pueden encontrar en equipos más premium.

Su pantalla AMOLED de 1.97 pulgadas y 600 nits de brillo son un plus en cuestión de imagen si se sale a correr o hacer cualquier otra actividad en la calle; además, sus datos de ritmo cardíaco y distancia suelen ser precisos, especialmente en este último, pues cuenta con un GNSS integrado.



Por otra parte, tiene una importante autonomía, ya que su batería dura alrededor de 14 días; por otro lado, permite hacer llamadas Bluetooth con buena calidad, brindando comodidad a la hora de entrenar.



Redmi Watch 5 Lite

Redmi Watch 5 Xiaomi Colombia

Los productos de Xiaomi siempre han destacado por tener un balance de calidad-precio. Cuenta con 18 días de autonomía, una gran batería a pesar de tener un panel AMOLED de 1.96 pulgadas, con una interfaz fácil de manejar, incluso con dedos sudorosos; y tal como ocurre en todos los relojes de este listado, resiste el agua a 5ATM, perfecto para nadar en piscina.



Samsung Galaxy Fit3

Samsung Galaxy Fit3 Samsung Colombia

En este caso, Samsung suele tener relojes con mayor costo; pese a ello, en esta ocasión presenta un diseño más alargado al estilo de banda, además de ser más ligero para quienes practican deportes como crossfit, donde un reloj más grande puede incomodar.

Publicidad

Su construcción es en aluminio de grado espacial, ofreciendo una protección superior a impactos; además, tiene un sensor que detecta caídas, un beneficio crucial para deportistas o incluso para personas mayores, permitiendo contactar a los contactos de emergencia.



Huawei Watch Fit 4

Huawei Watch Fit 4 Huawei Colombia

Este es el más costoso de los cuatro, y lo puede valer al contar con mejor precisión métrica y un diseño más actualizado. Su pantalla alcanza los 2.000 nits, siendo el mejor de la lista en este aspecto, así como una interfaz más dinámica.

Este, por su parte, puede estar más enfocado para quienes van al gimnasio o hacen deportes que requieren pausas, pues indica el tiempo de recuperación para la próxima sesión. Además, cuenta con una guía visual con animaciones que funcionan como si fuera un entrenador personal, muy práctico para aquellos que son novatos en el gimnasio, por ejemplo.

Publicidad

Si bien estos dispositivos cuentan con modos de ejercicio para casi todo tipo, algunos están enfocados en ciertos deportes, por lo que, antes de adquirir uno de estos, es necesario identificar para qué actividad se va a utilizar.

