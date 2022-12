Review: Samsung Galaxy Note 9

Empiezo diciendo que el aspecto es muy parecido al S8+, el sistema operativo y las funcionalidades también. Creo que las grandes diferencias radican en su interior.

Me fui con unos amigos a Caño Cristales, en la Macarena, Meta, la que vamos a llamar la octava maravilla del mundo. En realidad, siempre quise ir, pero la guerrilla se había tomado este río de los mil colores. Pero ahora, es nuestro, todos podemos ir. Y mejor si lo hacemos con buenos equipos de fotografía. Yo me llevé el note 9 y una GoPro hero 4, que casi no la usé porque desde el primer momento las fotos del note nos impresionaron. Y es que la cámara reimaginada es esa que promedia cada cuadro y con la ayuda de software imprime solo la mejor foto, resaltando los colores más vivos y haciendo perfecto foco en cada pixel.

Tomamos 1035 fotos en 2 días, cosa que no es un problema porque la unidad básica viene con 128 Gb, y la posibilidad de expandir con una micro SD hasta 512 GB. Tuvimos un problema con la carga. Resulta que íbamos a caminar todo el día en lugares sin corriente, y no podíamos llevar baterías extras por el peso. Pues no fue necesario, salimos a las 6:00 de la mañana con carga completa y nos duró a full uso hasta las 11:30 de la noche, que llegó en 15%.

Hace un año estuvimos en verano en México con los mismos amigos y dos dispositivos de marcas diferentes nos dejaron botados por otro problema “sobrecalentamiento, el dispositivo se va a apagar”.

En el viaje la temperatura de ambiente promedio era de 32 grados. El Note 9 nunca estuvo caliente. Y esta es una innovación importante. Tiene un sistema de enfriamiento líquido, que hace prácticamente improbable esa mala experiencia.

Como es la terminal más avanzada de Samgung, pues para qué les hablo de rendimiento, es el mejor: 6 Gb de Ram y un procesador de 10 nu., que lo hace 55% más rápido que sus hermanos.

Decirles que parece bonito, se siente resistente, pantalla de cristal y carcaza metálica. Aunque me dio susto meterlo al agua, y para eso llevaba la GOPro, dicen que aguanta metro y medio bajo el agua.

Para rematar, como en todos los Note, su diferencia es el lápiz, al que llamaremos sPen. Ahora, bluetooth, que permite disparar fotos a distancia, que ayuda como puntero para presentaciones y es un lujo completo para operar el teléfono con precisión en una pantalla infinita de 6.5 pulgadas.

Escuche el review aquí:

Los invito a ver las fotos que tomé con este teléfono. Novedad, capacidad e innovación, que no logran algunas de las terminales de otras marcas que recién se lanzaron y que son más costosas.



