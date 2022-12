Si se tiene confianza, pregúntele a Siri cuánto es cero dividido entre cero

Los intentos de confundir el cerebro artificial de Siri, el asistente personal inteligente del sistema operativo iOS, dan para todo; sin embargo, esta vez ella está preparada.

Publicidad

Y es que ha llamado mucho la atención la respuesta de Siri a la pregunta “Siri ¿cuánto es cero dividido entre cero?”; he aquí la despreocupada respuesta a sus usuarios:

“Imagina que tienes cero galletas y las divides en partes iguales entre cero amigos ¿cuántas galletas recibe cada persona? ¿ves? No tiene sentido. El Monstruo de las Galletas está triste de que no haya galletas, y tú de no tener amigos”.