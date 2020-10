SIC ordena a TiKTok cumplir estándar colombiano de protección de datos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a TikTok la implementación de medidas de protección de datos personales que sean acordes con el estándar colombiano. De acuerdo con el ente de vigilancia, la Política de Tratamiento de Información (PTI) de Tiktok, incumple en un 47,37 % los requisitos que exige la regulación colombiana, según el ente de vigilancia.

La orden, de obligatorio cumplimiento, cobija a las empresas ByteDance Ltd, TikTok, Inc y TikTok Pte. Ltd., las cuales en primera medida tendrán que traducir la PTI en español, ya que por estar actualmente en otro idioma, “dificulta que todas las personas comprendan las reglas sobre el tratamiento de sus datos personales”.

De acuerdo con la SIC, TikTok tiene 12,447,549 usuarios domiciliados o residentes en Colombia, de los cuales 1,933,835 son menores de edad.

“TikTok utiliza “cookies” para recolectar o tratar Datos personales en territorio nacional, por lo que la Ley 1581 de 2012 le es aplicable porque acopia o captura datos personales a través de una herramienta que se instalan en dispositivos móviles y computadores ubicados en Colombia”, comunicó la SIC.

En adelante, TikTok tendrá que implementar un mecanismo para que los usuarios sean informados del tratamiento que tendrán sus datos y la finalidad de este, así como notificar sobre requerimientos de información sensible o datos de niños, niñas o adolescente, entre otras medidas.

Publicidad

La red social, además, tendrá que mostrar una PTI en español que cumpla la normatividad colombiana y darla a conocer debidamente.

Si ByteDance Ltd, TikTok, Inc y TikTok Pte. Ltd. incumplen las órdenes se exponen a multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales.

“Contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación”, detalló la SIC.