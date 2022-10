¿Soltero y ‘a la orden'? Conozca Layk, app colombiana para buscar pareja

Cuando Jorge Beltrán se divorció hace ocho años, se dio cuenta que “volver al mercado del usado” era difícil. En plena era digital, volver a socializar no parecía tan complejo, pero con el pasar del tiempo vio que encontrar pareja era casi un reto, pues la mayoría de los sitios web de citas ofrecían una interacción demasiado frívola entre sus usuarios.

Ese el caso de Tinder. No son pocas las críticas a la app de citas más famosa del mundo que, pese a facilitar a sus usuarios el conocer personas nuevas con un like -que luego se convierta en un match-, el hecho de guiarse netamente por el físico ha hecho que esta plataforma sea tachada de superficial.

Jorge lo entendió y, desde su propia experiencia, trabajó los últimos años en idear una manera diferente en que usuarios de una red social puedan encontrar personas con intereses comunes de manera intuitiva para, no solamente un plan de una noche, sino una relación estable.

Así lo explica en entrevista con La Nube el propio Beltrán, hoy CEO y fundador de la app colombiana de citas Layk, según en sus palabras “una aplicación que realmente repiensa la forma en que se puede conocer gente nueva, que quiera una relación estable, que quieran encontrar personas realmente interesantes y que vayan mucho más allá que una simple foto”.

El equipo de Layk entiende que ha cambiado la dinámica de socializar entre solteros, hoy son pocos los que salen “a buscar a un bar o una discoteca a una persona, no es lo mismo de antes”, dice Jorge, quien explica que “por el lado de las aplicaciones que hay ahorita en el mercado, pioneras en este tema, se volvió ya un mercado persa donde hay de todo, no hay filtros, no hay nada donde uno pueda realmente encontrar personas de interés, sino que se encuentra uno de todo”.

Por lo mismo, una de las principales diferencias de Layk con otras plataformas de citas es que en esta no se puede registrar cualquier tipo de usuario sin antes pasar por filtros de ‘control de calidad’.

Estos filtros, “la promesa de valor número uno” lleva a que cada usuario nuevo, inmediatamente después de su registro, inmediatamente entre a un promeso de preaprobación para que su perfil sea dado de alta.

“¿Qué tenemos en cuenta? Que tengas fotos con una estética visual interesante, no selfies en un baño, gente sin camiseta o insinuante de una forma sexual, sino que sean formas estéticamente agradables”, explica Jorge.



El segundo diferencial es que Layk se enfoca en que sus usuarios sean gente que realmente está buscando una relación estable.

“En Layk no entra gente buscando sexo ni plan de una noche sino realmente es gente que quiere conocer una persona para llegar en un futuro a entablar una relación estable. Es el filtro número uno”, insiste Jorge

Para garantizar que el proceso sea un éxito, la plataforma incorpora dos filtros. Uno, el del registro, donde un algoritmo examina cada perfil para darlo de alta, según requisitos mínimos de la aplicación, y otro 100% manual.

“Tenemos un equipo dedicado a mirar cada uno de los registros y que queden de alta en la plataforma”, dice su fundador, quien explica que cuando una persona ingresa por primera vez en la app no solamente debe facilitar su edad y ciudad, “sino que nosotros les preguntamos diferentes cosas, y ese es uno de nuestros grandes orgullos, hicimos una experiencia de usuario demasiado liviana para la cantidad de información que pedimos”.

La aprobación de un perfil puede tardar entre 3 a 8 horas, y si no es aprobado, el equipo de Layk envía un email automatizado explicando las reglas básicas de los perfiles que sí son aceptados.

“Algunas de esas cosas es que el nombre sea real, que coloque fotos estéticas o que no estén invertidas, laterales o con gafas de sol que no se les ve la cara. Estas fotos no son aceptadas en Layk”, dice Jorge.

La app Layk está disponible para su descarga gratuita en sistemas Android y iOS. De momento, la compañía no contempla cobrar una suscripción por su servicio, por lo que su uso es totalmente gratuito.