¿Son todos sus contactos de Facebook verdaderos amigos?

La investigación manifiesta que por cada 150 contactos que usted tiene en su perfil solo 4 podrían considerarse como verdaderas amistades.

De acuerdo a Dunbar, una persona cuando presenta algún tipo de dificultad, por ejemplo emocional, no recurrirá a más de cuatro contactos de su lista de amigos. Si bien no quiere decir que tenga relaciones falsas en la red social, en muchas ocasiones simplemente es cuestión de simpatía y no de amistad.

El estudio no pretende ir en contravía de las redes sociales, pues en ellas se suele ‘romper el hielo’, conocer nuevas personas o compartir información, pero si invita a reflexionar en el sentido de que los verdaderos amigos se consiguen a través del contacto real y no detrás de una pantalla.