TecnoBLU: cinco cosas que puede hacer un reloj Huawei GT2 PRO y un smartphone

En esta edición de Mesa de Pruebas vamos a mostrarles cinco cosas que hace un Huawei GT 2 Pro junto a un smartphone. En primer lugar está la app de Salud, disponible para cualquier teléfono Android y iOS. Una vez la configure con su perfil e información personal de bienestar, existen dos funciones que personalmente me parecen imbatibles: la primera es el monitoreo de la calidad del sueño.

Allí usted podrá ver en detalle no solo su tiempo de descanso, de qué tan profundo o no es su sueño, sino que gracias a la tecnología TruSleep 2.0 el reloj, junto a su móvil y los algoritmos de inteligencia artificial que tiene, pueden determinar seis tipos comunes de problemas de sueño, para lo cual le genera rutinas y consejos personalizados para mejorarlos. El reloj analiza su respiración, ritmo cardiaco, movimiento durante el sueño, etc., información que pasa el teléfono para su diagnóstico.

Lo segundo es el monitoreo de estrés, otra función única y super ganadora del nuevo Huawei GT2 Pro. Con la tecnología TruRelax, que analiza con inteligencia artificial indicadores de salud y actividad, está en capacidad de analizar su nivel de estrés y, nuevamente, de crear un diagnóstico y plan de mejora personalizado para ayudarle a cuidar su salud, con técnicas propias de respiración y descanso.

La tercera función genial, en la que se combina con los Huawei FreeBuds Pro, es la de hacer y recibir llamadas, las cuales podrá contestar y ejecutar desde el reloj mismo gracias a sus micrófonos y parlantes, para usarlo como manos libres, o enlazado a los Huawei FreeBuds Pro, los mejores audífonos del mercado en cancelación de ruido, con los que podrá incluso controlar la música y entrenar de la mejor manera usando ambos dispositivos.

¿Quiere tomar fotos usando el reloj? No se diga más! Ponga su teléfono en un soporte o ubicado donde quiera para enfocar esa toma que desea y con el disparador de remoto del Huawei GT2 Pro haga esa foto con un simple toque.

Y finalmente están las ‘caras’, las WatchFace que podrá descargar desde la app Salud, con una variedad en diseño y funcionalidades ilimitadas, para que vista su reloj como quiera o necesite según su vestuario o personalidad.