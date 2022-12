¿TikTok engancha a sus usuarios con ‘likes’ falsos?

Brody Wellmaker, famoso tiktoker cuyos videos alcanzan hasta 13 millones de vistas, habló en Mañanas BLU 10:30 sobre su experiencia con esa red social.

“Esta es una plataforma de redes sociales más fáciles para aumentar el número de seguidores”, aseguró Wellmaker, quien empezó a hacer publicaciones en TikTok al inicio de la pandemia.

El tiktoker dijo desconocer cómo funciona el algoritmo de la aplicación y habló sobre los rumores de ‘likes’ falsos para enganchar.

“No estoy seguro, pero el algoritmo de TikTok es único. Quizás por ello grandes compañías en EE.UU. le tienen recelo. No sé como funciona, pero no me sorprendería que la aplicación tenga incorporado algo así, sería una gran estrategia de marketing”, declaró.

Escuche a Brody Wellmaker en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: