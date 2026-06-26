Ver los partidos del Mundial sin correr por el cargador: los celulares perfectos para esta época

Consultar calendarios, seguir resultados en tiempo real, ver transmisiones, compartir reacciones en redes sociales o participar en conversaciones durante cada encuentro del Mundial hacen que la batería se convierta en uno de los aspectos más importantes al momento de elegir un smartphone.

Por eso, en esta temporada cobran protagonismo los dispositivos que ofrecen una mayor autonomía, resistencia para acompañar jornadas largas fuera de casa y funciones que facilitan la experiencia de uso. En ese escenario aparece el realme C100, un equipo que apuesta precisamente por esos atributos.

La batería, la característica que más pesa en esta temporada

Durante un Mundial es común pasar varias horas lejos de un enchufe, ya sea en reuniones con amigos, restaurantes, bares o durante desplazamientos. A eso se suma el consumo constante de datos móviles, aplicaciones de mensajería, transmisiones en vivo y redes sociales, factores que aceleran el gasto de energía.

Batería de larga duración. Foto: Blu Radio

El realme C100 llega con una batería de 8.000 mAh, una capacidad superior a la que ofrecen la mayoría de celulares de gama media. Según la marca, puede ofrecer hasta dos días de uso con una sola carga, dependiendo del tipo de utilización, además de incorporar carga rápida de 45 W para reducir los tiempos conectado al enchufe. También incluye carga inversa por cable, una función que permite utilizar el teléfono para alimentar otros dispositivos compatibles cuando sea necesario.



Resistencia para acompañar cualquier plan

Las jornadas de Mundial no siempre transcurren en casa. Muchos usuarios siguen los partidos desde espacios abiertos, viajes o reuniones, donde el teléfono está más expuesto a golpes, caídas accidentales o cambios en las condiciones del clima.

En este apartado, el realme C100 incorpora protección ArmorShell, certificación de resistencia frente a impactos y clasificación IP69 Pro, diseñada para ofrecer mayor protección contra el agua y el polvo. Se trata de características que hasta hace poco eran más comunes en dispositivos de categorías superiores y que buscan ofrecer mayor tranquilidad durante el uso cotidiano.

Una pantalla pensada para consumir contenido

Otro aspecto importante para quienes pasan varias horas viendo contenido es la pantalla. El dispositivo incorpora un panel LCD de 6,8 pulgadas con tasa de refresco de hasta 120 Hz, lo que permite una experiencia más fluida al desplazarse por aplicaciones, redes sociales o plataformas de video.

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En cuanto al rendimiento, integra el procesador MediaTek Helio G92 Max, acompañado por 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, una configuración suficiente para alternar entre aplicaciones de mensajería, transmisiones en vivo, navegación y juegos sin mayores inconvenientes en el uso diario.

Inteligencia artificial que complementa la experiencia

La inteligencia artificial también hace parte de la propuesta del equipo. Entre sus funciones se encuentran herramientas para eliminar objetos de las fotografías, mejorar imágenes borrosas y aumentar su nivel de detalle mediante procesamiento automático.

Además, incorpora compatibilidad con Google Gemini y funciones como Circle to Search, que permiten realizar búsquedas rápidas o resolver consultas sin salir de la aplicación que se está utilizando.

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Una alternativa para quienes priorizan autonomía

Aunque el mercado de celulares suele enfocarse en cámaras cada vez más avanzadas o procesadores más potentes, para muchos usuarios la prioridad sigue siendo llegar al final del día sin depender constantemente de un cargador.

Con un precio de lanzamiento de $1.149.900, el realme C100 centra su propuesta en una batería de gran capacidad, resistencia para el uso diario y herramientas de inteligencia artificial que complementan la experiencia del usuario. Son características que cobran mayor relevancia en temporadas como la del Mundial, cuando el celular se convierte en el principal aliado para seguir cada partido, consultar resultados y mantenerse conectado durante largas jornadas fuera de casa.