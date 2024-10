Ministerio del Interior defiende proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones

El profesor y economista Daniel Castellanos, asesor del Ministerio del Interior, explicó a detalle en qué consiste la reforma constitucional que actualmente se está debatiendo. Según dijo en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, tiene un enfoque claro y es “fortalecer” la autonomía territorial de municipios y departamentos, estableciendo una vieja "promesa" que no se cumplió en cuanto a los recursos destinados.

La promesa de la Constitución de 1991

Uno de los aspectos más significativos que destacó Castellanos es lo pactado en la Constitución de 1991, la cual estableció que los departamentos y municipios recibirían el 46.5 % de los ingresos corrientes de la Nación. Sin embargo, mencionó que esta promesa "fue violada" por dos actos legislativos en 2001 y 2007, que resultaron en la pérdida de más de 400 billones de pesos para los territorios en las últimas dos décadas.

El sentido de la reforma constitucional es muy sencillo, es fortalecer la autonomía territorial, la autonomía de los departamentos y municipios, que fue una promesa de la Constitución de 1991. Uno de los aspectos renovadores de esa Constitución era que iba a fortalecer la descentralización y prometió que los departamentos y municipios iban a recibir el 46.5 % de los ingresos corrientes de la Nación. Esa promesa después fue violada, principalmente, a través de dos actos legislativos (…) Le quitaron recursos a los a los a los territorios y se fueron para la Nación comentó.

“Claramente hay unas diferencias muy importantes entre los territorios. En Colombia esas diferencias son económicas, sociales, son de carácter institucional por eso dentro de los lineamientos para definir la ley de competencias se define un lineamiento de gradualidad que consulte las capacidades de las instituciones y una instrucción al Gobierno nacional, para que fortalezca y acompañe las capacidades institucionales de los territorios que tienen más dificultades en ese sentido”, precisó.

Transferencia de recursos y competencias

Un punto clave es la discusión sobre la competencia y los recursos. Castellanos sostuvo que es fundamental que las transferencias de recursos vayan acompañadas de responsabilidades de gasto. En el pasado, añadió, el Gobierno transfería competencias sin los recursos necesarios, poniendo a los departamentos y municipios en una situación insostenible.

“El argumento de que un territorio no tiene capacidades para administrar la plata no puede ser un argumento para no mandarle la plata que necesita. Lo que uno tiene que hacer es como hace un padre cuando educa un hijo, es irle dando responsabilidades de manera gradual hasta que el hijo adquiere la mayoría de edad. En este caso tenemos que hacer exactamente lo mismo”, sentenció.

Castellanos también señaló que la ley de competencias será un debate complejo que se desarrollará en los próximos años. Este proceso integral es vital para definir con claridad las competencias que pasarán a los territorios y para asegurar que cada transferencia de recursos esté respaldada por una responsabilidad financiera y administrativa.

A pesar de la complejidad del debate, Castellanos se mostró optimista sobre la viabilidad de la reforma. La necesidad de garantizar que los territorios estén equipados para manejar los recursos y las responsabilidades es clara y destaca la importancia de un enfoque gradual en la transferencia de competencias.