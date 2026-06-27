Auge del glamping; cómo elegir sitios seguros: Travesía Blu del 6 de junio de 2026

Este sábado 6 de junio de 2026, Travesía Blu debatió si las vacaciones son para el exceso o la disciplina. Se analizó el auge de los glampings en Colombia, el legado musical de Ciénaga y el futuro del campo colombiano. Además, los oyentes viajaron por las calles de Madrid, las pirámides de Egipto y la historia del Caribe a través de relatos y sonidos.



Se debatió sobre: ¿Los excesos en vacaciones son permitidos sin culpa o la disciplina no toma días libres? Concluyeron que aunque el descanso es vital para la creatividad, en vacaciones se vale perder el control sin culpas.

¿Los excesos en vacaciones son permitidos sin culpa o la disciplina no toma días libres? Concluyeron que aunque el descanso es vital para la creatividad, en vacaciones se vale perder el control sin culpas. Tema central: Laura Valentina Navarro de Glamperos habló del auge del glamping en el país, sugiriendo verificar el RNT y la Cámara de Comercio para evitar fraudes en reservas.

Laura Valentina Navarro de Glamperos habló del auge del glamping en el país, sugiriendo verificar el RNT y la Cámara de Comercio para evitar fraudes en reservas. En ‘Recomendado’: Rafael Algarín invitó al Festival de Música con Guitarra Guillermo Buitrago en Ciénaga, un pueblo patrimonio que une la tradición campesina con el Mar Caribe.

Rafael Algarín invitó al Festival de Música con Guitarra Guillermo Buitrago en Ciénaga, un pueblo patrimonio que une la tradición campesina con el Mar Caribe. En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó Águilas del Cairo, destacando las pirámides de Guiza y el mercado de El Jalili como paradas obligatorias en la vibrante capital egipcia.

Luis Carlos Rueda recomendó Águilas del Cairo, destacando las pirámides de Guiza y el mercado de El Jalili como paradas obligatorias en la vibrante capital egipcia. En ‘Ecosistemas Blu’: Manuela Jaramillo propuso la agricultura regenerativa para mitigar el preocupante envejecimiento de los campesinos en regiones como el Quindío y el Valle.

Manuela Jaramillo propuso la agricultura regenerativa para mitigar el preocupante envejecimiento de los campesinos en regiones como el Quindío y el Valle. En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes se sumergieron en el Parque El Retiro de Madrid, España, escuchando el canto de las aves en este pulmón verde urbano durante el mediodía madrileño.

A través de estos temas, el programa invitó a vivir los viajes con todos los sentidos, promoviendo un turismo consciente, seguro y conectado con la tierra.

Escuche el programa completo aquí: