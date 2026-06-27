Auge del glamping; cómo elegir sitios seguros: Travesía Blu del 6 de junio de 2026

Actualizado: 27 de jun, 2026
Este sábado 6 de junio de 2026, Travesía Blu debatió si las vacaciones son para el exceso o la disciplina. Se analizó el auge de los glampings en Colombia, el legado musical de Ciénaga y el futuro del campo colombiano. Además, los oyentes viajaron por las calles de Madrid, las pirámides de Egipto y la historia del Caribe a través de relatos y sonidos.
- Se debatió sobre: ¿Los excesos en vacaciones son permitidos sin culpa o la disciplina no toma días libres? Concluyeron que aunque el descanso es vital para la creatividad, en vacaciones se vale perder el control sin culpas.
- Tema central: Laura Valentina Navarro de Glamperos habló del auge del glamping en el país, sugiriendo verificar el RNT y la Cámara de Comercio para evitar fraudes en reservas.
- En ‘Recomendado’: Rafael Algarín invitó al Festival de Música con Guitarra Guillermo Buitrago en Ciénaga, un pueblo patrimonio que une la tradición campesina con el Mar Caribe.
- En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó Águilas del Cairo, destacando las pirámides de Guiza y el mercado de El Jalili como paradas obligatorias en la vibrante capital egipcia.
- En ‘Ecosistemas Blu’: Manuela Jaramillo propuso la agricultura regenerativa para mitigar el preocupante envejecimiento de los campesinos en regiones como el Quindío y el Valle.
- En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes se sumergieron en el Parque El Retiro de Madrid, España, escuchando el canto de las aves en este pulmón verde urbano durante el mediodía madrileño.
A través de estos temas, el programa invitó a vivir los viajes con todos los sentidos, promoviendo un turismo consciente, seguro y conectado con la tierra.
Escuche el programa completo aquí: