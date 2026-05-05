Historia, cultura, gastronomía y turismo responsable: Travesía Blu del 2 de mayo de 2026

Este sábado 2 de mayo de 2026, Travesía Blu propone un viaje que cruza historia, sabores y turismo consciente. Desde los paisajes de Egipto y Jordania hasta un mercado emblemático de São Paulo, el programa recorre destinos que invitan a mirar el mundo con curiosidad y responsabilidad.

Carlos Arturo Fernández, historiador del arte y viajero cultural , será el invitado central para hablar de un recorrido de 23 días por Egipto y Jordania. Compartirá miradas sobre el Nilo, las pirámides, Petra y la riqueza histórica y paisajística de dos destinos que siguen fascinando viajeros.

, será el invitado central para hablar de un recorrido de 23 días por Egipto y Jordania. Compartirá miradas sobre el Nilo, las pirámides, Petra y la riqueza histórica y paisajística de dos destinos que siguen fascinando viajeros. Daniela Conde participa en la pregunta de debate de la semana con una reflexión sobre el uso del agua y la energía durante los viajes. Su intervención plantea cómo las vacaciones también pueden ser una oportunidad para practicar turismo responsable.

y la energía durante los viajes. Su intervención plantea cómo las vacaciones también pueden ser una oportunidad para practicar turismo responsable. Antonio Torres, desde el mercado municipal de São Paulo, guía una parada gastronómica entre sabores locales, frutas exóticas y el tradicional sándwich de mortadela que se ha convertido en uno de los íconos culinarios de la ciudad.

Además, Travesía Blu tendrá cine con escala en Egipto, una historia de sostenibilidad desde Colombia y un paisaje sonoro que llevará a los oyentes hasta el corazón del Eje Cafetero. Una travesía para descubrir que viajar también es escuchar, probar y entender mejor cada destino.

Escuche el programa completo aquí: