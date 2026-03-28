En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Domingo de Ramos
'Iván Mordisco'
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Abren nuevo atractivo en turística subregión de Antioquia: contará con globo aerostático

Abren nuevo atractivo en turística subregión de Antioquia: contará con globo aerostático

El espacio tiene, además, desde canchas de fútbol, voleibol y juegos de finca hasta senderos para descubrir hallazgos arqueológicos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad