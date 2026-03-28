Abren nuevo atractivo en turística subregión de Antioquia: contará con globo aerostático

La subregión del Suroeste antioqueño suma, desde este sábado, un nuevo espacio a su oferta turística con la apertura de la Finca Viva de Biosuroeste, ubicada en la vía La Pintada – Támesis (km 16). El proyecto comenzará a operar en el marco de la Semana Santa.

El parque propone una experiencia centrada en la vida campesina, la producción de alimentos y la relación con el entorno natural. La iniciativa se integra a la estrategia regional de fortalecer el turismo de naturaleza y las economías locales.



Globo aerostático, la novedad que busca atraer visitantes al Suroeste

Entre los principales atractivos anunciados está la operación de un globo aerostático, que funcionará de manera temporal. Desde allí, los visitantes podrán observar el paisaje montañoso, los bosques y las fuentes hídricas de esta zona del departamento.

La apuesta apunta a diversificar la oferta turística del Suroeste, una subregión que en los últimos años ha ganado protagonismo por sus rutas gastronómicas y destinos naturales. Este tipo de experiencias busca captar nuevos flujos de visitantes.



Actividades rurales y educativas en torno al campo antioqueño

La Finca Viva ofrecerá recorridos por senderos de agroecología, visitas al Jardín de Polinizadores y espacios como el vivero y la biofábrica. Estas actividades están orientadas a mostrar los ciclos del alimento y los procesos productivos del campo.

También se contemplan experiencias como avistamiento de aves, cabalgatas y acercamientos a la ganadería regenerativa. A esto se suman zonas de esparcimiento, escenarios deportivos y una oferta gastronómica basada en productos locales.



Un proyecto de largo plazo en el Parque Biosuroeste

La Finca Viva hace parte del Parque Biosuroeste, un territorio de 600 hectáreas ubicado entre Támesis y Valparaíso. Allí se promueven modelos productivos sostenibles articulados con el desarrollo rural.



El proyecto fue incubado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Proantioquia desde 2013, y actualmente se encuentra en fase de aceleración, con una inversión proyectada supera los $50 mil millones.

David Escobar Arango, director de Comfama, señaló que el objetivo es promover el desarrollo territorial a partir de prácticas sostenibles. Por su parte, Federico Botero destacó que el concepto del espacio retoma aprendizajes del trabajo con comunidades campesinas.