Addo Possu en Colombia Artesanal: maestro del patrimonio musical del Valle del Cauca

"Colombia artesanal" es la guía turística digital que, de la mano de Artesanías de Colombia, fue creada para resaltar el turismo artesanal y viajar a través del país, los talleres y obras de diversos artesanos representativos de cada región. Llenos de magia y creadores de los hilos que sostienen la cultura colombiana, cada uno de ellos ha dedicado su vida a la maestría artesanal y ha creado con sus manos no solo objetos, sino hitos y tradición.

"Hay que imaginar al maestro Addo Possu cuando era un niño, mirando al grupo Cauca Grande, que ensayaba en un salón frente a su casa en Puerto Tejada, Cauca, desde el portón, embelesado por los sonidos de su música folclórica y deseoso de participar. Hay que imaginarlo entrando después de que terminaran los ensayos, entre los faldones de las bailarinas, ofreciéndose para ayudar a acomodar los instrumentos, y de vez en cuando, estirando la mano para tocar un tambor. Si ensayaban todos los días, él quería estar ahí oyéndolos todos los días. Le intrigaba saber por qué las cosas sonaban así. Cómo era que los hacían.", empieza el podcast que nos sumerge poco a poco en la historia y arte del maestro Possu. Colombia artesanal es mucho más que información, se trata de toda una plataforma diseñada para guiar a los turistas a través de planes en cada una de las regiones, todos ligados a la experiencia de los artesanos y sus talleres. Al ingresar a las rutas se puede ver a cada maestro, su área de trabajo, su número de teléfono y dirección con el propósito de agendar una cita en sus talleres. El podcast y la fotografía también hacen parte de estas narraciones audiovisuales contenidas en Colombia artesanal, un proyecto de Artesanías de Colombia. Como esta ruta, hay una diseñada para cada uno de los 32 departamentos de Colombia en este universo digital.

La guía turística digital "Colombia artesanal" contiene planes turísticos en todo el país y experiencias ligadas a los talleres y trabajos de los artesanos de Colombia. Colombia artesanal

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El maestro Addo Possu

El luthier y artesano Addo Possu ha dedicado más de 40 años de su vida a la construcción de instrumentos y encontró en la música del Pacífico la inspiración para construir su propio camino en Puerto Tejada, Cauca.



Desde el barrio Meléndez, en Cali, y de la mano de la Fundación Katanga, que conserva y difunde el conocimiento tradicional y las prácticas folclóricas colombianas, realizando trabajo comunitario, enfocado en la investigación, creación y capacitación a través de la cultura, Possu conserva y difunde el conocimiento ancestral detrás de la construcción de instrumentos tradicionales del Pacífico.

Además, el maestro recibe a sus visitantes en las instalaciones del Museo del Tambor del Pacífico y el Taller de la Fundación Katanga, ubicados también en el barrio Meléndez de Cali. Allí, los turistas reciben un paquete para que vivan la experiencia de ensamblar su propio instrumento. Su trabajo se extiende a una comunidad de la zona rural de Buenaventura, en la desembocadura del río Dagua, con la que lleva más de 30 años trabajando en la conservación de las maderas que utilizan para fabricar sus instrumentos y que ha sido su principal dificultad a través de los años, y su Bosque Sonoro.

Maestro Addo Possu // Foto: Artesanías de Colombia programa Colombia Artesanal.

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Para este maestro, la música tiene mucho de cocina y la artesanía es el camino para llegar al plato perfecto. Con sus propias manos construye tambores y otros instrumentos, dándole forma y, como él mismo lo entiende, sazón a los ritmos del Pacífico que se ven reflejados en festivales como Petronio Álvarez, insignia para la región y toda Colombia.

Del aprendizaje de los maestros Adriano Granja, de Timbiquí, y José Antonio Torres, quienes le dieron guía para hacer el sonido perfecto en cada tambor, recordando aquel primero que hizo y, como niño emocionado, le mostró a su madre; quienes, además, le transmitieron conocimientos tradicionales como el corte de la madera de acuerdo con las fases de la Luna, una práctica que hace parte de los saberes que Possu ha preservado a través de su oficio.

Maestro Addo Possu creando un instrumento Foto: Artesanías de Colombia programa Colombia Artesanal.

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Esa relación entre la música y el alimento, tan presente en su vida, también le ha permitido atravesar fronteras. A través de sus instrumentos y de los sonidos que nacen de ellos, Possu ha llevado la música del Pacífico a Europa y a diferentes lugares del mundo.

Colombia artesanal

Colombia artesanal, un proyecto de Artesanías de Colombia, parte de una idea central: reconocer que detrás de cada artesanía hay una persona, unas manos, una familia y una historia. A través de la plataforma, los usuarios podrán recorrer diferentes regiones de Colombia y conocer la maestría de los oficios artesanales y sus principales exponentes, seleccionados por el equipo de Artesanías de Colombia.

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A través de esta guía turística digital, se presentan diferentes oficios, técnicas y saberes tradicionales que han sido transmitidos de generación en generación. Para ello, propone Rutas Turísticas Artesanales vinculadas con Corredores Turísticos, Pueblos Patrimonio, Denominación de Origen, territorios con vocación artesanal y manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial.