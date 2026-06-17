¿Adónde viajar el próximo puente festivo? Tres pueblos de ensueño cerca de Bogotá

Con la llegada de un nuevo puente festivo, muchos bogotanos comienzan a buscar destinos cercanos para desconectarse de la rutina sin recorrer largas distancias. En ese escenario, Cundinamarca aparece como una de las mejores opciones gracias a la diversidad de paisajes, su riqueza cultural y la posibilidad de encontrar planes para todos los gustos a pocas horas de la capital.

Entre montañas, cascadas, templos históricos y pueblos coloniales, el departamento ofrece alternativas ideales para quienes buscan descanso, naturaleza y gastronomía durante un fin de semana.

A continuación, tres municipios que se han convertido en destinos atractivos para una escapada cerca de Bogotá.

Sutatausa: farallones, ecoturismo e historia a pocas horas de Bogotá

Farallones de Sutatausa, Cundinamarca Foto: Tripadvisor/Xi'an

Ubicado a cerca de 90 kilómetros de Bogotá, Sutatausa puede alcanzarse en aproximadamente dos horas y media por carretera.

Uno de sus principales atractivos son los farallones que rodean el municipio, escenarios ideales para caminatas, observación de paisajes y actividades de ecoturismo. Estas formaciones naturales se han convertido en uno de los lugares más visitados por quienes buscan contacto con la naturaleza.

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Otro punto imperdible es la parroquia San Juan Bautista, considerada una de las joyas históricas de la región. Su construcción se extendió durante cerca de tres siglos y conserva elementos arquitectónicos y artísticos que reflejan parte importante de la historia religiosa de Cundinamarca.

Cucunubá: un destino atractivo para el turismo rural y cultural

A unas dos horas de Bogotá se encuentra Cucunubá, un municipio reconocido por sus paisajes rurales, su tradición artesanal y su ambiente tranquilo.

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Entre los lugares más visitados se destacan:



La Plaza Principal.

La Iglesia de San Miguel Arcángel.

Las rutas de senderismo.

La Laguna de Cucunubá.

Las calles coloniales y el clima templado convierten al municipio en una opción ideal para quienes buscan descansar lejos del ruido de la ciudad y disfrutar de experiencias relacionadas con la cultura y la naturaleza.

Choachí: la cascada La Chorrera y otros atractivos imperdibles cerca de Bogotá

Choachí es un pueblo colonial con calles empedradas, casas coloridas y una arquitectura tradicional. Foto: Choachí

Para quienes prefieren un viaje más corto, Choachí se encuentra a solo una hora y media de Bogotá.

El principal atractivo turístico es la cascada La Chorrera, considerada una de las más altas de Colombia y uno de los destinos favoritos para los amantes del senderismo y las actividades al aire libre.

Además, el municipio ofrece otros lugares de interés como:



La parroquia de San Miguel.

El parque ecológico Matarredonda.

Miradores naturales.

Espacios para el avistamiento de flora y fauna.

Gracias a sus montañas, clima fresco y escenarios naturales, Choachí se ha consolidado como uno de los destinos más recomendados para quienes desean aprovechar el puente festivo sin alejarse demasiado de Bogotá.

Ya sea para una caminata entre farallones, una visita a un pueblo colonial o una aventura junto a una de las cascadas más impresionantes del país, estos tres municipios de Cundinamarca ofrecen planes perfectos para disfrutar unos días de descanso cerca de la capital.