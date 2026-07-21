Advierten a viajeros: por este documento no podrían ingresar a Brasil, Venezuela y Paraguay

Quienes tengan previsto viajar a Brasil, Venezuela o Paraguay deberán revisar muy bien sus documentos de viaje, ya que las autoridades migratorias de estos países mantienen controles que pueden impedir el ingreso de viajeros que presenten inconvenientes con su documentación o que no cumplan con los requisitos exigidos.

Aunque algunos acuerdos regionales permiten el ingreso únicamente con el documento nacional de identidad o Cédula de Ciudadanía, las autoridades recuerdan que este también debe estar vigente y en buen estado. De lo contrario, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias pueden negar el embarque o impedir el ingreso al país.

¿Qué piden Brasil y Paraguay para ingresar al país?

Las normas migratorias varían según el país de destino, pero los tres mantienen un requisito en común: la documentación debe estar vigente al momento del viaje.



En el caso de Brasil y Paraguay, los ciudadanos de los países del Mercosur y Estados asociados pueden ingresar por turismo utilizando el documento nacional de identidad, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Sin embargo, las autoridades advierten que no será aceptado un documento que esté:



Vencido.

Deteriorado.

En condiciones que impidan verificar la identidad del viajero.

Por ello, recomiendan confirmar la vigencia de la documentación antes de comprar o abordar un vuelo.

Migración Colombia, protestas Foto: Blu Radio

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¿Qué exige Venezuela para ingresar al país?

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben presentar un pasaporte válido y vigente o un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Además, los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales para ingresar o salir del territorio. Las autoridades también han señalado que, en algunos periodos, se autorizan prórrogas para extender la vigencia de ciertos pasaportes, aunque solo aplican bajo condiciones definidas oficialmente.

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Documentos que revisan antes de autorizar un viaje

Antes de permitir el embarque o autorizar el ingreso a otro país, las aerolíneas y las autoridades migratorias verifican que los viajeros cumplan con toda la documentación requerida.

Entre los principales controles se encuentran:



Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento nacional de identidad válido, cuando sea aceptado.

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento de viaje.

Visas o permisos migratorios, si son obligatorios.

Formularios de ingreso o requisitos sanitarios exigidos por el país de destino.

Las autoridades recomiendan revisar cada documento antes del viaje para evitar contratiempos, demoras o la imposibilidad de abordar un vuelo o cruzar una frontera internacional.

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