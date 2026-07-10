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Aerolínea venezolana Laser retomará conexión con Colombia

La aerolínea estableció un itinerario alternativo para mantener la conectividad entre Venezuela y estos importantes destinos en Europa, el Caribe y Suramérica.

Avión - Aerolínea
Aerolínea - Foto de referencia
Unsplash
Por: Santiago Martínez
|
Actualizado: 10 de jul, 2026

A raíz del cierre temporal del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, Laser Airlines anunció la activación de sus vuelos internacionales a las ciudades de Madrid, Bogotá y Santo Domingo desde el Aeropuerto Barcelona, estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela.

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Luego de cumplir un minucioso proceso de inspección de su flota ubicada en Maiquetía, a consecuencia del doble terremoto que sacudió al estado La Guaira, la aerolínea, en conjunto con autoridades del sector, estableció un itinerario alternativo para mantener la conectividad entre Venezuela y estos importantes destinos en Europa, el Caribe y Suramérica.

Con la ciudad de Bogotá, los vuelos serán martes, jueves y sábados, despegando de Venezuela a las 9 de la mañana y retornando desde Bogotá a las 11:30 a. m.

En el caso de Santo Domingo, República Dominicana, la frecuencia será vuelos de miércoles y domingo, saliendo de Venezuela a las 10:00 a. m. y regresando a la ciudad de Barcelona a la 1:30 p. m.

Mientras que con Madrid, España, saldrán 4 vuelos semanales, lunes, miércoles, viernes y sábados.

La aerolínea invita a sus clientes a obtener más información a través de sus asesores de las agencias de viajes o de los canales oficiales de atención de la aerolínea para conocer cualquier actualización relacionada con esta operación temporal.

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