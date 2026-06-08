Buscan a personas que quieran vivir por un mes gratis en los Alpes italianos: también les pagarán

Doce personas podrán vivir durante cuatro semanas en los Alpes italianos sin asumir costos de alojamiento y, además, recibirán una compensación económica de 400 euros por participar en un estudio científico que busca analizar cómo influye la vida en altitud sobre la salud humana.

La convocatoria fue abierta por el instituto de investigación Eurac Research, que seleccionará voluntarios para permanecer en una zona montañosa ubicada entre los 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar.

La iniciativa forma parte del proyecto MAHE y se desarrollará en el refugio Nino Corsi, ubicado dentro del Parque Nacional del Stelvio, uno de los entornos naturales más reconocidos de los Alpes italianos. Según explicaron los investigadores, el objetivo es recopilar información sobre el efecto que tiene la vida en altitudes medias sobre variables como la presión arterial, el metabolismo y la calidad del sueño.

Stelvio, Italia Foto: Unsplash

¿En qué consiste el experimento en los Alpes italianos?

Los participantes seleccionados deberán permanecer durante un mes en el refugio de montaña mientras continúan con sus actividades habituales, ya sea trabajo remoto o estudios. El propósito es observar cómo responde el organismo en condiciones reales de vida y no en escenarios artificiales de laboratorio.



De acuerdo con Eurac Research, la mayoría de investigaciones previas se han concentrado en altitudes extremas, por encima de los 4.000 metros. Sin embargo, existe menos información científica sobre los posibles efectos de vivir temporalmente en zonas ubicadas entre 2.000 y 2.500 metros de altura.

Durante las cuatro semanas, los voluntarios serán monitoreados por un equipo médico que evaluará diferentes indicadores relacionados con la salud cardiovascular, el descanso y el comportamiento metabólico.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?

La organización estableció varios requisitos para garantizar que los resultados del estudio sean comparables entre todos los participantes.

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Entre las condiciones principales figuran:



Tener entre 18 y 40 años.

Residir habitualmente cerca del nivel del mar.

No ser fumador.

No padecer enfermedades crónicas.

No ser deportista de alto rendimiento acostumbrado a entrenar en altitud.

Poder mantener actividades laborales o académicas durante la estancia.

Los investigadores señalaron que buscan personas cuyo organismo no esté adaptado previamente a vivir en la montaña, con el fin de medir de manera más precisa los cambios fisiológicos producidos por el entorno.

Stelvio, Italia Foto: Unsplash

¿Por qué quieren estudiar la vida en altitud?

Según los responsables del proyecto MAHE, algunas investigaciones preliminares sugieren que residir en zonas montañosas podría estar asociado con beneficios relacionados con la salud cardiovascular y ciertos procesos metabólicos.

La hipótesis que pretende evaluar Eurac Research es si la exposición prolongada a altitudes medias puede generar efectos protectores sobre determinadas enfermedades. Para ello, los científicos analizarán factores como:



Calidad del sueño.

Presión arterial.

Actividad física diaria.

Funcionamiento metabólico.

Adaptación del organismo a niveles reducidos de oxígeno.

Los especialistas también estudiarán posibles riesgos asociados a la vida en montaña, incluyendo la exposición a una mayor radiación ultravioleta.

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¿Dónde se realizará el estudio?

El experimento tendrá lugar en el refugio Nino Corsi, situado en el Tirol del Sur, dentro del Parque Nacional del Stelvio, una de las áreas protegidas más extensas de Italia. La zona es conocida por sus paisajes alpinos, sus extensas montañas y las rutas naturales que atraen cada año a miles de visitantes.

Precisamente estas condiciones ambientales convierten al lugar en un escenario ideal para el estudio.

La convocatoria ha despertado un amplio interés. Según ABC, durante las primeras horas posteriores al anuncio se recibieron más de 160 solicitudes para apenas 12 plazas disponibles.