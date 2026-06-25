Camas de dos metros: la nueva forma de volar hacia Alemania que emociona a viajeros desde Bogotá

La forma de viajar entre Bogotá y Europa ha dado un giro de 180 grados con la introducción de Lufthansa Allegris en la ruta hacia Fráncfort. Este concepto, que debutó originalmente en 2024, busca ofrecer una experiencia adaptada a las necesidades específicas de cada viajero mediante un rediseño total de las cabinas y tiene emocionados a sus usuarios.

Alfonso Rodríguez, gerente para América del Sur de Lufthansa, destacó en conversación con Blu Radio, que esta innovación responde a la evolución del mercado: “Lo que estamos ofreciendo, por ejemplo, en la clase business son cinco modelos, cinco tipos de asientos diferentes”.

Lufthansa Allegris Foto: Blu Radio

Esta segmentación permite que el pasajero elija según su prioridad, ya sea el "asiento clásico" o la exclusiva Suite, la cual cuenta con “una puerta corredera que te da una privacidad absoluta muy parecida a lo que sería en primera clase”.

Para quienes buscan descanso total en un trayecto de casi 11 horas, la aerolínea ha dispuesto asientos “extra largos de 2,20 metros para gente que es alta y que quiere descansar realmente en el vuelo”.



Lufthansa Allegris Foto: Blu Radio

El concepto Allegris no se limita a Business Class; en Premium Economy, los asientos cuentan con una estructura que permite reclinarse sin molestar al pasajero de atrás, mientras que en Economy se han introducido las "sleeping rows", filas de tres asientos que se pueden reservar para dormir.

Además del confort físico, la experiencia se completa con el concepto FOX (Future Onboard Experience), que mejora el servicio y la gastronomía.

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Rodríguez enfatizó que en Colombia se disfruta de lo mejor de ambos mundos: “Tenemos esa gran ventaja que en nuestro país tenemos el servicio a bordo mejorado y también sillas, o sea, tenemos los dos nuevos grandes productos”.

Lufthansa Allegris Foto: Lufthansa

Además la propuesta culinaria incluye un menú que cambia cada tres meses y donde “siempre se incluye un producto colombiano... frutas, vegetales”, asegurando un toque local en cada trayecto.