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Colombia se mete entre los mejores bares del mundo: uno quedó tercero y hay otros dos en la lista

La edición 2026 de The World's 50 Best Bars reconoció dos ciudades colombianas por su coctelería, ingredientes locales y experiencias que conquistan a visitantes de todo el mundo.

Alquímico, en Cartagena, es el tercer mejor bar del mundo y el mejor de Sudamérica
Tres de los mejores bares del mundo están en Colombia.
Foto: Alquímico
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Colombia volvió a destacarse en la escena internacional de la coctelería. La edición 2026 de The World's 50 Best Bars, una de las clasificaciones más importantes de la industria de bares y bebidas, incluyó a tres establecimientos colombianos entre los mejores del mundo.

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La ceremonia se realizó este miércoles 7 de octubre en Milán, Italia, donde fueron anunciados los 50 establecimientos que integran el listado. En esta oportunidad, Colombia tuvo presencia con Alquímico, de Cartagena, y Mamba Negra y Bar Carmen, de Medellín.

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El resultado más destacado fue el de Alquímico, que consiguió entrar al podio y se ubicó en el tercer lugar del mundo, además de ser reconocido como el mejor bar de Sudamérica.

Alquímico, en Cartagena, es el tercer mejor bar del mundo y el mejor de Sudamérica
Alquímico, en Cartagena, es el tercer mejor bar del mundo y el mejor de Sudamérica.
Foto: Alquímico

Alquímico, de Cartagena, quedó entre los tres mejores del mundo

El establecimiento cartagenero Alquímico ocupó el tercer puesto de la clasificación y se convirtió en el bar colombiano mejor ubicado en la historia de esta edición de The World's 50 Best Bars.

El proyecto, liderado por Jean Trinh y Paola Oviedo, funciona en una edificación colonial de Cartagena distribuida en tres niveles. Su propuesta combina coctelería, gastronomía, música y diferentes elementos de la cultura colombiana.

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La carta utiliza ingredientes provenientes de distintas regiones del país y mantiene una relación con productores de los Montes de María, una zona que durante años estuvo afectada por el conflicto armado.

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El bar también cuenta con una finca creada durante la pandemia por integrantes de su propio equipo, donde se cultivan productos que posteriormente son utilizados en las preparaciones.

Además de su tercer puesto en la clasificación general y el reconocimiento como mejor bar de Sudamérica, Alquímico recibió el premio Michter's Art of Hospitality, que destaca su propuesta de atención y hospitalidad.

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Mamba Negra y Bar Carmen: los dos bares de Medellín

Medellín consiguió dos lugares dentro del listado. El primero fue Mamba Negra, que ocupó el puesto 22.

Ubicado en El Poblado, el establecimiento funciona como bar y restaurante y hace parte del proyecto de hospitalidad liderado por el bartender Juan David Zapata. Su propuesta combina coctelería, gastronomía y música en vivo, con presentaciones de salsa y cumbia.

El segundo representante de Medellín fue Bar Carmen, que quedó en la posición 39. El establecimiento está vinculado al restaurante Carmen, también en El Poblado, y su carta de cócteles se caracteriza por utilizar ingredientes colombianos, regionales y de temporada.

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El lugar trabaja con pequeños productores y busca trasladar a sus preparaciones algunos de los sabores propios del país. Su propuesta de hospitalidad también ha contribuido a su reconocimiento dentro de la escena de bares de Medellín.

De esta manera, Cartagena y Medellín fueron las dos ciudades colombianas que aparecieron en la edición 2026 de The World's 50 Best Bars.

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Lista completa de los 50 mejores bares del mundo en 2026

La clasificación completa quedó conformada de la siguiente manera:

  1. Bar Leone — Hong Kong
  2. Moebius Milano — Milán, Italia
  3. Alquímico — Cartagena, Colombia (El mejor de Sudamérica)
  4. Bar Us — Bangkok, Tailandia
  5. Line — Atenas, Grecia
  6. Handshake Speakeasy — Ciudad de México, México
  7. Zest — Seúl, Corea del Sur
  8. Connaught Bar — Londres, Reino Unido
  9. Dama Bee — Lima, Perú
  10. Bar Mauro — Ciudad de México, México
  11. Schmuck — Nueva York, Estados Unidos
  12. Hope & Sesame — Guangzhou, China
  13. The Cambridge Public House — París, Francia
  14. Sip & Guzzle — Nueva York, Estados Unidos
  15. Bar Nouveau — París, Francia
  16. Sips — Barcelona, España
  17. Paradiso — Barcelona, España
  18. Jigger & Pony — Singapur
  19. The Bar in Front of the Bar — Atenas, Grecia
  20. Exímia — São Paulo, Brasil
  21. Tres Monos — Buenos Aires, Argentina
  22. Mamba Negra — Medellín, Colombia
  23. De Vie — París, Francia
  24. Himkok — Oslo, Noruega
  25. Argo — Hong Kong
  26. Danico — París, Francia
  27. Dry Wave Cocktail Studio — Bangkok, Tailandia
  28. El Gallo Altanero — Guadalajara, México
  29. Satan's Whiskers — Londres, Reino Unido
  30. BKK Social Club — Bangkok, Tailandia
  31. Victor Audio Bar — Buenos Aires, Argentina
  32. Waltz — Londres, Reino Unido
  33. Locale Firenze — Florencia, Italia
  34. Mirror Bar — Bratislava, Eslovaquia
  35. Tan Tan — São Paulo, Brasil
  36. Montana — Hong Kong
  37. Sastrería Martinez — Lima, Perú
  38. Nutmeg & Clove — Singapur
  39. Bar Carmen — Medellín, Colombia
  40. Barro Negro — Atenas, Grecia
  41. Gokan — Hong Kong
  42. Mimi Kakushi — Dubái, Emiratos Árabes Unidos
  43. Nouvella Vague — Tirana, Albania
  44. Bar Benfiddich — Tokio, Japón
  45. Caretaker's Cottage — Melbourne, Australia
  46. Martiny's — Nueva York, Estados Unidos
  47. Tlecān — Ciudad de México, México
  48. Virtù — Tokio, Japón
  49. Bar Snack — Nueva York, Estados Unidos
  50. Angelita — Madrid, España

¿Cuál fue el mejor bar del mundo en 2026?

El primer lugar de la clasificación fue para Bar Leone, de Hong Kong, que consiguió repetir como ganador por segundo año consecutivo. El establecimiento también recibió el reconocimiento como mejor bar de Asia.

El segundo puesto fue para Moebius Milano, de Milán, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Alquímico, de Cartagena.

La clasificación también dejó una importante presencia de establecimientos latinoamericanos, con bares de Colombia, México, Perú, Brasil y Argentina entre los 50 seleccionados.

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