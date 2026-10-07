Colombia se mete entre los mejores bares del mundo: uno quedó tercero y hay otros dos en la lista

Colombia volvió a destacarse en la escena internacional de la coctelería. La edición 2026 de The World's 50 Best Bars, una de las clasificaciones más importantes de la industria de bares y bebidas, incluyó a tres establecimientos colombianos entre los mejores del mundo.

La ceremonia se realizó este miércoles 7 de octubre en Milán, Italia, donde fueron anunciados los 50 establecimientos que integran el listado. En esta oportunidad, Colombia tuvo presencia con Alquímico, de Cartagena, y Mamba Negra y Bar Carmen, de Medellín.

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El resultado más destacado fue el de Alquímico, que consiguió entrar al podio y se ubicó en el tercer lugar del mundo, además de ser reconocido como el mejor bar de Sudamérica.

Alquímico, en Cartagena, es el tercer mejor bar del mundo y el mejor de Sudamérica. Foto: Alquímico

Alquímico, de Cartagena, quedó entre los tres mejores del mundo

El establecimiento cartagenero Alquímico ocupó el tercer puesto de la clasificación y se convirtió en el bar colombiano mejor ubicado en la historia de esta edición de The World's 50 Best Bars.



El proyecto, liderado por Jean Trinh y Paola Oviedo, funciona en una edificación colonial de Cartagena distribuida en tres niveles. Su propuesta combina coctelería, gastronomía, música y diferentes elementos de la cultura colombiana.

La carta utiliza ingredientes provenientes de distintas regiones del país y mantiene una relación con productores de los Montes de María, una zona que durante años estuvo afectada por el conflicto armado.

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El bar también cuenta con una finca creada durante la pandemia por integrantes de su propio equipo, donde se cultivan productos que posteriormente son utilizados en las preparaciones.

Además de su tercer puesto en la clasificación general y el reconocimiento como mejor bar de Sudamérica, Alquímico recibió el premio Michter's Art of Hospitality, que destaca su propuesta de atención y hospitalidad.

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Mamba Negra y Bar Carmen: los dos bares de Medellín

Medellín consiguió dos lugares dentro del listado. El primero fue Mamba Negra, que ocupó el puesto 22.

Ubicado en El Poblado, el establecimiento funciona como bar y restaurante y hace parte del proyecto de hospitalidad liderado por el bartender Juan David Zapata. Su propuesta combina coctelería, gastronomía y música en vivo, con presentaciones de salsa y cumbia.

El segundo representante de Medellín fue Bar Carmen, que quedó en la posición 39. El establecimiento está vinculado al restaurante Carmen, también en El Poblado, y su carta de cócteles se caracteriza por utilizar ingredientes colombianos, regionales y de temporada.

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El lugar trabaja con pequeños productores y busca trasladar a sus preparaciones algunos de los sabores propios del país. Su propuesta de hospitalidad también ha contribuido a su reconocimiento dentro de la escena de bares de Medellín.

De esta manera, Cartagena y Medellín fueron las dos ciudades colombianas que aparecieron en la edición 2026 de The World's 50 Best Bars.

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Lista completa de los 50 mejores bares del mundo en 2026

La clasificación completa quedó conformada de la siguiente manera:



Bar Leone — Hong Kong Moebius Milano — Milán, Italia Alquímico — Cartagena, Colombia (El mejor de Sudamérica) Bar Us — Bangkok, Tailandia Line — Atenas, Grecia Handshake Speakeasy — Ciudad de México, México Zest — Seúl, Corea del Sur Connaught Bar — Londres, Reino Unido Dama Bee — Lima, Perú Bar Mauro — Ciudad de México, México Schmuck — Nueva York, Estados Unidos Hope & Sesame — Guangzhou, China The Cambridge Public House — París, Francia Sip & Guzzle — Nueva York, Estados Unidos Bar Nouveau — París, Francia Sips — Barcelona, España Paradiso — Barcelona, España Jigger & Pony — Singapur The Bar in Front of the Bar — Atenas, Grecia Exímia — São Paulo, Brasil Tres Monos — Buenos Aires, Argentina Mamba Negra — Medellín, Colombia De Vie — París, Francia Himkok — Oslo, Noruega Argo — Hong Kong Danico — París, Francia Dry Wave Cocktail Studio — Bangkok, Tailandia El Gallo Altanero — Guadalajara, México Satan's Whiskers — Londres, Reino Unido BKK Social Club — Bangkok, Tailandia Victor Audio Bar — Buenos Aires, Argentina Waltz — Londres, Reino Unido Locale Firenze — Florencia, Italia Mirror Bar — Bratislava, Eslovaquia Tan Tan — São Paulo, Brasil Montana — Hong Kong Sastrería Martinez — Lima, Perú Nutmeg & Clove — Singapur Bar Carmen — Medellín, Colombia Barro Negro — Atenas, Grecia Gokan — Hong Kong Mimi Kakushi — Dubái, Emiratos Árabes Unidos Nouvella Vague — Tirana, Albania Bar Benfiddich — Tokio, Japón Caretaker's Cottage — Melbourne, Australia Martiny's — Nueva York, Estados Unidos Tlecān — Ciudad de México, México Virtù — Tokio, Japón Bar Snack — Nueva York, Estados Unidos Angelita — Madrid, España

¿Cuál fue el mejor bar del mundo en 2026?

El primer lugar de la clasificación fue para Bar Leone, de Hong Kong, que consiguió repetir como ganador por segundo año consecutivo. El establecimiento también recibió el reconocimiento como mejor bar de Asia.

El segundo puesto fue para Moebius Milano, de Milán, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Alquímico, de Cartagena.

La clasificación también dejó una importante presencia de establecimientos latinoamericanos, con bares de Colombia, México, Perú, Brasil y Argentina entre los 50 seleccionados.