Cuándo se llevará a cabo la Tomatina: estas son las actividades que se realizarán en Sutamarchán

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 también se vivirá en Boyacá. Del 6 al 8 de junio, el municipio de Sutamarchán será escenario de la edición número 16 de la Gran Tomatina Colombiana, una celebración que espera reunir a cerca de 20.000 asistentes y que este año tendrá una temática inspirada en la cita deportiva más importante del planeta.

La tradicional batalla de tomates, que nació en 2005 como una celebración de cumpleaños y terminó convirtiéndose en uno de los eventos turísticos más reconocidos del departamento, llegará con una programación que combina deporte, cultura, gastronomía y entretenimiento. El evento utilizará alrededor de 40 toneladas de tomate no apto para el consumo humano.

Gran Tomatina Colombiana 2026: una fiesta inspirada en el Mundial

La actividad central se realizará en el estadio municipal de Sutamarchán, donde los asistentes podrán participar en la tradicional tomatina en un ambiente que evocará la pasión mundialista. Jugadores de diferentes países, camisetas de selecciones y cientos de espectadores harán parte de una experiencia que se desarrollará apenas cuatro días antes del inicio del Mundial.

El organizador del evento, Heynner Suárez, destacó que esta versión tendrá un enfoque especial. “La desarrollaremos como preámbulo al inicio del Mundial de Fútbol, en una completa agenda en la que se mezcla tradición, cultura, deporte, fiesta y diversión, mucha diversión en la programación que se desarrollará en el municipio de Sutamarchán, la casa de la Gran Tomatina Colombiana”, afirmó.

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La frase resume el objetivo de una celebración que busca atraer visitantes de distintas regiones del país y del exterior, consolidándose como una de las festividades más llamativas de Colombia.

Actividades de la Tomatina en Sutamarchán

La programación comenzará desde el sábado con los Mercados Campesinos y el Festival Gastronómico, espacios en los que productores de la región ofrecerán alimentos, bebidas y productos agrícolas. También habrá juegos y actividades dirigidas a los niños y las familias.

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El domingo se llevará a cabo una de las novedades más importantes de esta edición: una maratón con recorridos de 20, 10 y 5 kilómetros. La competencia iniciará a las 7:00 de la mañana y recorrerá sectores urbanos y rurales del municipio.

Posteriormente se realizará el tradicional desfile, programado para las 9:00 de la mañana, además de presentaciones artísticas, concursos como el comelón de tomate y la elección del tomate más grande.

De una celebración familiar a un evento internacional

La historia de la Gran Tomatina Colombiana comenzó hace 21 años, cuando un pequeño encuentro reunió a unas 1.500 personas y utilizó apenas tres toneladas de tomate. Con el paso del tiempo, el evento creció de manera significativa hasta convertirse en una cita obligada para turistas y curiosos.

Hoy, la fiesta reúne a miles de visitantes y moviliza la economía local, mientras proyecta a Sutamarchán como uno de los destinos turísticos más reconocidos de Boyacá. Este 2026, la apuesta es seguir creciendo con una edición que combinará el espíritu festivo de la tomatina con la emoción que despierta el Mundial de Fútbol.