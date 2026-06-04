¿Cuánto está dispuesto a pagar un colombiano por ir a un Mundial? Cifra sería millonaria

Asistir a un Mundial de Fútbol, una Copa América, unos Juegos Olímpicos o cualquier gran evento deportivo internacional se ha convertido en una de las principales motivaciones de viaje para los colombianos. Más allá de la entrada al estadio o al escenario deportivo, los viajeros están dispuestos a invertir sumas cada vez más altas para vivir experiencias completas alrededor de estos eventos.

De acuerdo con una reciente encuesta realizada por Booking.com, el 40 % de los viajeros colombianos aseguró estar dispuesto a gastar más de lo habitual cuando se trata de viajes relacionados con experiencias deportivas. La investigación revela que el presupuesto promedio para este tipo de desplazamientos supera los 10 millones de pesos colombianos, una cifra que evidencia el creciente interés por el denominado turismo deportivo.

La tendencia refleja un cambio en los hábitos de consumo de los viajeros, quienes ya no centran su presupuesto exclusivamente en asistir a una competencia, sino que buscan complementar la experiencia con actividades turísticas, gastronómicas y culturales en el destino elegido.

Trofeo Copa Mundial de la FIFA 2026 Foto: AFP

Más que un partido: una experiencia completa

Según los resultados del estudio, los colombianos priorizan diferentes aspectos al momento de planear un viaje deportivo. El 43 % de los encuestados afirmó que destina un mayor presupuesto a la gastronomía local, convirtiéndola en uno de los principales rubros de gasto.



Por su parte, el 42 % aseguró que está dispuesto a invertir más en alojamientos cercanos al evento deportivo, una decisión que les permite optimizar tiempos de desplazamiento y mejorar la experiencia general del viaje.

El transporte también juega un papel clave en la planificación. El 31 % de los viajeros consultados manifestó que prioriza la comodidad y conveniencia en los desplazamientos, mientras que uno de cada cinco colombianos indicó que estaría dispuesto a pagar noches adicionales de hospedaje para extender su estadía y conocer mejor el destino.