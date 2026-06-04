Esta ciudad albergará más partidos que cualquier otra sede del Mundial 2026

Fiel al espíritu texano y al lema del estado, 'En Texas todo es más grande', Dallas será la ciudad sede del Mundial donde más partidos se celebrarán, con nueve encuentros programados, entre ellos una semifinal. A esto se unen una variada oferta gastronómica marcada por las famosas porciones 'tamaño Texas' o los enormes toros de más de 700 kilos del rodeo texano.

Será el estadio de su famoso equipo de la NFL, los Cowboys, el que acogerá los encuentros. Inaugurado en 2009 en el suburbio de Arlington (a unos 30 kilómetros del centro) y con techo retráctil, tendrá capacidad ampliada para 94.000 espectadores, siendo el mayor del torneo.

Cuenta además con uno de los videomarcadores colgantes más grandes del mundo; tiene 22 metros de alto por 50 de ancho.

Qué ver

La principal referencia turística es Dealey Plaza, donde fue asesinado el presidente John F. Kennedy en 1963. En el edificio desde el que se efectuaron los disparos se ubica el Sixth Floor Museum, dedicado al trágico suceso.

John F. Kennedy Foto: AFP

Otra visita recomendada es Reunion Tower, torre de observación con un mirador a 171 metros de altura sobre el perfil urbano.

La oferta se completa con los museos del Dallas Arts District, el Perot Museum de ciencias naturales y el Klyde Warren Park, un parque construido sobre una autopista. Para la noche, los barrios más animados son Deep Ellum, conocido por sus murales y su música en directo (desde country o honky-tonk a rock, jazz o hip-hop), y Bishop Arts District, con tiendas independientes y galerías.

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A su vez, estar en Dallas es una fantástica oportunidad para presenciar un auténtico rodeo, y en las fechas del Mundial el mejor lugar para ello es el Championship Rodeo de Mesquite, localidad a 15 minutos del centro.

Qué comer

La barbacoa tejana es el plato de referencia y gira en torno al 'brisket', el pecho de res ahumado durante horas. Entre los sitios más emblemáticos para probarlo figuran Terry Black's, Lockhart Smokehouse y Pecan Lodge.

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Una especialidad local es el "Texas Twinkie", un jalapeño relleno de brisket y queso envuelto en bacon.

El otro pilar gastronómico es el Tex-Mex, cocina nacida de la fusión de la tradición mexicana con los ingredientes y el gusto estadounidenses. Chili con carne, fajitas, queso fundido y enchiladas son algunos de sus platos emblemáticos.

Chili con carne - referencia Foto: Flow Google

El Ranchito, Pepe's and Mito's y Las Palmas son algunos de los sitios más recomendados en Dallas para esta comida emblemática de Texas y el suroeste estadounidense.

Dallas reivindica además una aportación propia: en 1971, el dueño de restaurantes Mariano Martínez inventó la primera máquina de margaritas congeladas del mundo, cuyo original se conserva en el museo Smithsonian de Historia estadounidense en Washington D.C. Para probar esta bebida, el sitio original es Mariano's Restaurant.

Cómo desplazarse

El acceso al estadio es el principal desafío logístico, ya que Arlington carece de transporte público y no dispone de conexión directa con el recinto.

La opción recomendada es tomar el tren Trinity Railway Express (TRE) hasta la estación CentrePort (el pase diario cuesta 9 dólares) y desde allí, la organización del Mundial dispuso de buses (gratuitos, pero solo para aquellos que tengan boleto para el partido) que irán al recinto.

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En total, el trayecto desde el centro de Dallas hasta el estadio en transporte público lleva alrededor de una hora y media.

Dentro de la ciudad, el tren ligero DART conecta el centro, el aeropuerto de DFW y Fair Park, con la línea verde dando servicio a la zona de aficionados. La región cuenta con dos aeropuertos, el internacional DFW y Dallas Love Field. Los días de partido habrá cierres en la autopista I-30.

Fan zones

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El FIFA Fan Festival se instalará en Fair Park, sede de la Feria Estatal de Texas y emplazamiento con la mayor colección de edificios art déco del mundo. Abrirá los días de partido desde el 11 de junio, con entrada gratuita mediante registro previo y opciones de pago que ofrecen accesos preferentes y zonas VIP.

El recinto contará con pantallas gigantes, zonas gastronómicas y un aforo de hasta 35.000 personas. Habrá también conciertos en el pabellón de Fair Park, con entradas desde 26 dólares. Entre las bandas invitadas está el conjunto tejano Turnpike Troubadours (4 de julio) y el grupo de música electrónica Major Lazer (9 de julio).