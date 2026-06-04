Venta de artículos futboleros aumenta en un 30 % en Barranquilla durante la previa del Mundial

En la previa del Mundial, la compra de camisetas, vuvuzelas, gorras, banderas, calzado y otros artículos por parte de los amantes del fútbol ya deja como ganadores a los comerciantes de Barranquilla, quienes reportan un aumento en sus ventas en cerca del 30%.

La fiesta del fútbol no solo se vivirá en los estadios de Norteamérica, sino también en las calles y establecimientos de Barranquilla, la casa de la Selección Colombia, donde bares, discotecas, gastrobares y restaurantes alistan pantallas, planes y promociones para disfrutar con su clientela los partidos de la Tricolor, lo que a su vez les permitirá recuperar las ventas que dejaron de hacer durante la pasada Ley Seca impuesta por las elecciones presidenciales.

Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, proyecta un aumento en ventas superior al 40% para los próximos días.

"Los barranquilleros han demostrado su capacidad para compartir y celebrar. Confiamos en que las próximas semanas serán muy positivas para la reactivación del comercio y para miles de empleos que dependen de la dinámica del sector gastronómico, turístico y de entretenimiento", señaló López.



Las expectativas más altas del comercio están proyectadas para el segundo puente festivo de junio, pues además de los partidos de fútbol, se avecina la celebración del Día del Padre y esto coincidirá con el pago de la quincena y el inicio del desembolso de las primas para miles de trabajadores.

"El balance general es de confianza y optimismo. A pesar de las afectaciones temporales ocasionadas por las restricciones electorales, el sector observa señales claras de recuperación y espera que los eventos deportivos, las celebraciones familiares y la llegada de recursos a los hogares impulsen una importante dinámica económica durante la primera quincena de junio", sostuvo.