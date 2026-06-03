Niño de 11 años hirió a su amigo adolescente durante discusión por videojuego en Barranquilla

En el Hospital General de Barranquilla sigue recibiendo atención médica el adolescente de 16 años de edad que fue herido con un arma cortopunzante, luego de una discusión que sostuvo con su amigo de solo 11 años cuando jugaban videojuegos en una vivienda del barrio San Roque, suroriente de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron, según las autoridades, cuando los jóvenes llegaron hasta la casa de una de sus vecinas, donde cada semana solían quedarse hasta largas horas compartiendo y jugando videojuegos. En esa ocasión, la rabia del presunto agresor de 11 años hizo que saliera corriendo a buscar un arma cortopunzante en ese mismo lugar.

Por consiguiente, la víctima que cursa cuarto grado de primaria terminó con heridas en su pecho y en uno de sus antebrazos. Habitantes de la zona fueron los que ayudaron en su traslado hacia el centro asistencial.

De acuerdo a lo conocido por Blu Radio, la Policía de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Barranquilla ya tomó el liderazgo de las investigaciones correspondientes.



Más buscados

En otras noticias. La Policía del departamento del Atlántico dio a conocer los rostros e identidades de las cuatro personas consideradas de más alta peligrosidad por sus actos criminales en los municipios del departamento, por quienes se han liberado órdenes de captura para que respondan por delitos como homicidio y hurto calificado agravado.

Entre los más buscados se encuentra Denilson Junior Pertuz Muriel, requerido por homicidio, al estar señalado por su presunta participación en un crimen cometido en el municipio de Santo Tomas, en diciembre de 2025.

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Otro de los más buscados es Charles Junior Martínez Llanos, a quien también requieren por homicidio y señalan como presunto cabecilla de zona de una estructura criminal en Galapa, Atlántico.

El cartel lo completan Estiwar de Jesús Rojano Africano y Yesid Andrés Africano Rodríguez, ambos buscados por las autoridades para que respondan por el delito de hurto calificado y agravado, pues serían dinamizadores de hurtos en el municipio de Polonuevo y sus alrededores.

Las autoridades han habilitado dos líneas telefónicas en las que la comunidad puede brindar información que permita la captura de los hombres antes mencionados: 3202974789 y 3213941145.