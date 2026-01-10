Cuidados básicos para evitar quemaduras y manchas en la piel durante el puente festivo

La temporada decembrina no termina hasta después del Día de Reyes. Sin embargo, para este enero de 2026 el calendario le cambió los planes a más de uno, pues el puente festivo no será el 6 de enero, sino el lunes 12 del mismo mes. Esto ocurrió porque el Día de Reyes cayó un martes y no fue festivo en su fecha tradicional.

Por lo tanto, para quienes aprovecharán esta fecha para viajar y tomarse otro merecido descanso antes de regresar a sus labores diarias, es recomendable analizar los cuidados que se deben tener con la piel, especialmente si el plan incluye playa o piscina, así como por los cambios bruscos de clima.

Según expertos, el cuidado cutáneo no inicia ni termina en las vacaciones, sino que requiere atención antes, durante y después del viaje. La dermatóloga María Camila Correcha Ferro advierte que una rutina adecuada puede evitar quemaduras, manchas y brotes que suelen aparecer tras un puente festivo prolongado.



Preparar la piel antes de salir de viaje

Uno de los errores más frecuentes es no alistar la piel antes de viajar. La recomendación es iniciar los cuidados al menos una o dos semanas antes, con una rutina básica que incluya limpieza suave, buena hidratación y fotoprotección diaria.

Entre los puntos clave están:



Evitar iniciar productos nuevos o potencialmente irritantes.

Suspender ácidos, retinoides y procedimientos estéticos.

Usar protector solar incluso en la ciudad.

Esto ayuda a reducir el riesgo de irritaciones o fotosensibilidad durante el viaje.



Protección solar durante el puente festivo de enero

Durante el paseo, la protección solar se convierte en la prioridad. La experta recomienda usar protector solar FPS 50+ de amplio espectro y reaplicarlo cada dos horas, especialmente en playa o piscina.



También es importante tener en cuenta:



Evitar la exposición directa entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Usar gorra, gafas con filtro UV y ropa con protección.

Secar bien la piel antes de reaplicar el bloqueador.

No confiarse en productos resistentes al agua sin reaplicación.

En pieles con melasma, rosácea o alta sensibilidad, los filtros minerales suelen ser una mejor opción.

Cuidados básicos al regresar del viaje

Después del puente festivo, la piel suele mostrar signos de resequedad o irritación. En esta etapa es clave enfocarse en la recuperación:



Usar cremas emolientes y reparadoras.

Evitar exfoliaciones agresivas.

Aplicar antioxidantes que ayuden a la regeneración.

Mantener el uso diario de protector solar.

Si aparecen quemaduras solares, se debe suspender la exposición, aplicar compresas frías y productos calmantes. Un cuidado oportuno permite que la piel se recupere mejor tras un viaje corto, pero intenso, como el puente del lunes 12 de enero de 2026.



Puente de Reyes 2026: por qué no fue festivo el 6 de enero

En 2026, el Día de Reyes cayó el martes 6 de enero, pero al no coincidir con un lunes, la Ley Emiliani trasladó el descanso al lunes 12 de enero, haciendo oficial esta fecha como día festivo.

Es decir, los colombianos pueden disfrutar de un fin de semana largo que irá del sábado 10 al lunes 12 de enero, una situación que permite realizar viajes cortos, descansar en familia, ir a piscina, entre otros planes.

Cabe recordar que, si un festivo nacional no cae lunes, este se traslada al lunes siguiente. Esta disposición aplica para la mayoría de celebraciones religiosas y cívicas, entre ellas el Día de Reyes. La idea de esta ley no es modificar el calendario, sino permitir que los colombianos tengan fines de semana más largos.

Eso sí, no todos los festivos se acogen a la Ley Emiliani. Existen fechas que se mantienen fijas, sin importar el día en que caigan:

