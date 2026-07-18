Del Pacífico al mundo: la cocina colombiana también quiere jugar en las grandes ligas

Mientras millones de aficionados siguen con expectativa cada jornada del Mundial de Fútbol, el chef colombiano Rey Guerrero propone ampliar la conversación sobre el talento nacional y mirar hacia otro escenario donde, asegura, Colombia también tiene argumentos para competir al más alto nivel: la gastronomía.

Para el reconocido cocinero, el país cuenta con una "selección" que trasciende las canchas y que está integrada por pescadores, agricultores, productores, cocineros, meseros y comunidades tradicionales que, con su trabajo diario, mantienen viva la riqueza culinaria colombiana y la proyectan hacia el mundo.

Guerrero considera que el deporte y la cocina tienen más puntos en común de los que muchos imaginan. En ambos casos, explica, el éxito no depende únicamente de una figura destacada, sino del esfuerzo colectivo de quienes trabajan detrás de escena para alcanzar un objetivo común.

"Cada selección representa la historia y la cultura de un país. La gastronomía cumple ese mismo papel porque, a través de cada plato, contamos quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces", señala el chef.



Gastronomía del Pacífico. Foto: Suministrada

Desde su experiencia, afirma que un restaurante exitoso funciona de manera similar a un equipo de fútbol. Aunque el chef suele recibir el reconocimiento, detrás de cada preparación existe una cadena de personas que hacen posible el resultado final. Agricultores que cultivan los ingredientes, pescadores que abastecen las cocinas, cocineros, meseros y portadores de saberes ancestrales forman parte de una labor conjunta que convierte cada receta en una expresión de identidad.

Uno de los mayores ejemplos de ese trabajo colectivo, según Guerrero, se encuentra en el Pacífico colombiano. La región no solo ha sido cuna de destacados futbolistas que hoy representan al país en ligas internacionales, sino que también alberga una de las tradiciones gastronómicas más ricas y auténticas de Colombia.

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Para el chef, cuando jugadores como Déiver Machado, John Córdoba, John Arias, Carlos Gómez y Jáminton Campaz saltan a la cancha, llevan consigo mucho más que su talento deportivo. Representan una cultura marcada por la resiliencia, la creatividad y el orgullo por sus raíces, el mismo espíritu que, asegura, ha intentado transmitir durante años a través de la cocina del Pacífico en escenarios internacionales.

Guerrero sostiene que el verdadero atractivo de Colombia en el exterior no está en imitar modelos de otros países, sino en potenciar aquello que la hace diferente. Los pescados del Pacífico, los tradicionales encocados, las hierbas aromáticas, los frutos nativos y el conocimiento transmitido por generaciones de cocineras tradicionales son algunos de los elementos que, a su juicio, despiertan el interés de quienes buscan experiencias gastronómicas auténticas.

Chef Rey Guerrero. Foto: Suministrada

En ese contexto, el chef considera que la gastronomía puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer la imagen del país. La combinación entre biodiversidad, diversidad cultural y creatividad ofrece condiciones únicas para posicionar a Colombia como un referente culinario a nivel internacional.

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Además, destaca que el país ya ha demostrado su capacidad para sobresalir en distintos escenarios gracias a deportistas, artistas, músicos y cocineros que han logrado reconocimiento fuera de las fronteras nacionales. Sin embargo, insiste en que el reto ahora consiste en trabajar de manera articulada para consolidar ese potencial y convertirlo en una verdadera estrategia de marca país.

Finalmente, Guerrero asegura que tanto el deporte como la gastronomía dejan una misma enseñanza: el origen nunca debe entenderse como una limitación, sino como una fortaleza. A su juicio, competir en las grandes ligas exige disciplina, preparación y visión de largo plazo, pero también la capacidad de valorar la identidad propia y convertirla en el principal sello diferenciador de Colombia ante el mundo.