Desde lagartijas, hasta Rolex: los inexplicables olvidos de viajeros en hoteles

Según el informe anual Curiosidades sobre habitaciones de hotel publicado por Hoteles.com, los viajeros no solo suelen dejar atrás artículos básicos como ropa o cargadores, sino también objetos insólitos que van desde mascotas exóticas hasta lujosos accesorios de diseñador.

El informe, basado en la experiencia de más de 400 socios hoteleros en todo el mundo, ofrece una lista de los objetos más inusuales que han sido olvidados por los huéspedes.



Objetos de alto valor:

Un reloj Rolex Un bolso Hermès Birkin Un reloj valorado en 124 millones de pesos

Mascotas exóticas:

Una lagartija Un pollito

Artículos insólitos:

Dos yesos para piernas Una llanta Una arrocera Una licuadora Tuberías de construcción



Frente a estos curiosos olvidos, los hoteles han implementado diversas estrategias para ayudar a los viajeros olvidadizos. Algunos, como el Viceroy Riviera Maya, han introducido servicios innovadores, como un concierge de jabones que evita a los huéspedes la molestia de llevar artículos de tocador.

Otros hoteles, como el Kimpton Vero Beach Hotel en colaboración con Anthropologie, ofrecen el programa "Forgot it? We've got it!", que pone a disposición de los viajeros artículos como lentes de sol y bolsas de mano.

En algunos casos, el personal ha realizado esfuerzos extraordinarios para devolver pertenencias a sus dueños. Entre los casos más destacados se encuentra el de un empleado que recorrió más de 160 kilómetros para devolver un pasaporte olvidado, otro que corrió varias cuadras para alcanzar a un huésped antes de que zarpara en un crucero, y uno más que viajó cuatro horas para entregar una maleta.