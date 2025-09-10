Dónde desayunar en Bogotá: plan imperdible en la Zona Rosa

La oferta de desayunos en Bogotá ha crecido en los últimos años, impulsada por una tendencia que combina el gusto por el café de especialidad con espacios diseñados para disfrutar la mañana. Cada vez más capitalinos buscan comenzar el día con algo más que un tinto rápido: pan recién horneado, ambientes agradables y menús que invitan a prolongar la primera comida del día.

La Zona Rosa se ha convertido en uno de los epicentros de esta tendencia. Allí confluyen restaurantes, cafés y propuestas gastronómicas que madrugan para recibir a oficinistas, grupos de amigos y visitantes que desean arrancar con un desayuno diferente. El sector, conocido por su vida nocturna, empieza también a marcar agenda en las primeras horas de la jornada.

En este panorama, una de las propuestas más recientes llega con un nombre conocido en la ciudad. Se trata de Arrogante, el restaurante de cocina italiana contemporánea que ahora abre sus puertas desde las 8:00 a.m. para ofrecer desayunos completos, panadería fresca y café de especialidad. La idea es llevar la experiencia gastronómica que lo caracteriza a un momento más temprano del día, con un menú disponible hasta las 11:45 a.m.

Ubicado en la calle 84A #9-11, este lugar ofrece desde panadería artesanal y pastelería de autor hasta bebidas que incluyen espresso, matcha, opciones frías y cocteles ligeros como mimosas o spritz para quienes desean extender la mañana. “Nuestro objetivo es llevar los desayunos a otro nivel. Queremos que más personas descubran este espacio y lo incluyan en su rutina diaria”, señalaron desde el restaurante.

El espacio, con capacidad para 100 personas, busca equilibrar la elegancia con un ambiente relajado, acompañado de música cuidadosamente curada. Los fines de semana se suma la presencia de DJ en vivo para crear una experiencia distinta en la mañana. Además, los clientes pueden llevar a casa productos como pasta fresca y salsas, elaborados bajo el sello de calidad de Arrogante.

Así es un desayuno en la Zona Rosa de Bogotá Foto: suministrada

Con esta propuesta, la Zona Rosa amplía sus planes gastronómicos más allá de la noche y ofrece a los bogotanos una alternativa para iniciar la jornada con calma y buena comida. Así, quienes se pregunten dónde desayunar en Bogotá encuentran en este sector un punto de encuentro que cada vez gana más fuerza entre los planes imperdibles de la capital.