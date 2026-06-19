Dos destinos en Colombia cambian hacia viajes con mayor propósito, descanso y bienestar

La temporada de vacaciones de mitad de año continúa siendo uno de los momentos clave para el turismo, pero las motivaciones de los viajeros están cambiando. Más allá de elegir un destino, los turistas buscan experiencias que les permitan desconectarse, compartir con sus familias, explorar intereses personales y encontrar espacios de bienestar.

De acuerdo con el Informe de Tendencias 2026 de Hilton, basado en la opinión de más de 14.000 viajeros en 14 países, el turismo avanza hacia decisiones más conscientes, en las que el propósito del viaje tiene un papel determinante. El estudio revela que el 72 % de los viajeros busca explorar intereses personales durante sus vacaciones, mientras que el 48% prioriza momentos de descanso y desconexión incluso cuando viaja en familia.

Estos resultados reflejan una transformación en los hábitos turísticos: los viajeros ya no solo buscan trasladarse a un lugar diferente, sino vivir experiencias que respondan a sus necesidades de descanso, conexión personal y tiempo de calidad con sus seres cercanos.

Turismo en Bogotá Foto: Unsplash

Bogotá y Cartagena, destinos que combinan cultura, descanso y experiencias

En Colombia, destinos como Bogotá y Cartagena mantienen una alta preferencia durante la temporada de mitad de año, gracias a una oferta que combina entretenimiento, cultura, gastronomía y espacios de descanso.



La capital del país continúa posicionándose como una alternativa para quienes buscan planes urbanos. Museos, restaurantes, actividades culturales, espacios de entretenimiento y una variada agenda de eventos permiten a los visitantes disfrutar de una ciudad con múltiples opciones sin necesidad de grandes desplazamientos.

Por su parte, Cartagena conserva su atractivo como destino de descanso gracias a su oferta de playa, patrimonio histórico y experiencias frente al mar. La ciudad continúa siendo una de las principales elecciones para viajeros que buscan combinar relajación con actividades culturales y gastronómicas.

Esta evolución en las preferencias también ha llevado a los alojamientos turísticos a adaptar sus propuestas hacia experiencias más completas, donde el descanso, la recreación y el bienestar forman parte de la estadía.

Cartagena, Colombia Foto: AFP