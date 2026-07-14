El destino en Antioquia que el 94 % de colombianos prefieren visitar por curiosa razón

Cada vez más colombianos están cambiando la forma de viajar. Más que buscar destinos llenos de actividades o grandes ciudades, ahora la prioridad es encontrar lugares donde sea posible desconectarse del estrés diario y reconectar con la naturaleza.

Así lo reveló la encuesta Travel Trends 2026 de Booking.com, según la cual el 94 % de los viajeros colombianos prefiere espacios naturales para descansar, reducir el ritmo de la rutina y priorizar su bienestar. Además, el estudio encontró que el 79 % considera necesario adoptar decisiones de viaje más sostenibles para proteger el planeta para las futuras generaciones.

En ese contexto, uno de los destinos que sobresale en Colombia es Guatapé, en Antioquia, reconocido por sus paisajes montañosos, el embalse y una amplia oferta de actividades al aire libre.

Represa Guatapé - Foto: Presidencia Represa Guatapé - Foto: Presidencia

Guatapé, el destino de Antioquia ideal para desconectarse

Guatapé se ha consolidado como uno de los lugares favoritos para quienes buscan escapar del ruido de las grandes ciudades. Su combinación de montañas, agua y naturaleza permite disfrutar de experiencias enfocadas en el descanso y la contemplación.



Entre los principales atractivos del municipio se encuentran:



Subir los más de 700 escalones de la Piedra del Peñol para obtener una vista panorámica del embalse.

Recorrer el embalse en kayak o velero.

Practicar paddle board.

Realizar caminatas por senderos naturales.

Contemplar el atardecer desde sus miradores.

Según Booking.com, este tipo de experiencias responde a una tendencia creciente entre los viajeros colombianos, quienes buscan destinos donde el silencio y la tranquilidad sean protagonistas.

Guatapé, Antioquia. Foto: Antioquia Es Mágica.

Otros destinos recomendados para conectar con la naturaleza

Además de Guatapé, Booking.com incluyó otros cuatro destinos internacionales ideales para quienes desean desconectarse:

