El pueblo donde puede ver el próximo eclipse: sus playas son de ensueño

El 12 de agosto de 2026 se perfila como una fecha marcada en rojo para quienes siguen los fenómenos astronómicos y el turismo de experiencias. Ese día ocurrirá un eclipse solar total que no se registraba en el suroeste de Europa desde 1912, y ya hay un lugar que concentra gran parte de la atención: el municipio de Lastres, en la costa oriental de Asturias, al norte de España.

Con apenas 1.951 habitantes, este pueblo marinero se ha posicionado como uno de los mejores puntos de observación del eclipse gracias a su ubicación frente al mar Cantábrico. La combinación de altura natural, baja contaminación lumínica y orientación hacia el oeste lo convierten en un escenario privilegiado para ver cómo el Sol desaparece en el horizonte durante el atardecer, justo en el momento de mayor intensidad del fenómeno.

Eclipse solar 2026 en Lastres: el punto clave del Cantábrico

El interés científico y turístico por Lastres ha crecido rápidamente debido a sus condiciones geográficas. No es común encontrar un punto en la costa española que reúna factores tan favorables para la observación de un eclipse solar total.



Entre las condiciones más destacadas del municipio se encuentran:



Ubicación elevada sobre el mar Cantábrico

Horizonte completamente abierto hacia el oeste

Baja contaminación lumínica en la zona

Clima relativamente estable en temporada de verano

Visibilidad directa del atardecer sobre el océano

Estos elementos hacen que Lastres se haya convertido en uno de los destinos más recomendados por astrónomos y viajeros que buscan vivir el fenómeno en condiciones óptimas.

Lastres, Asturias: un pueblo marinero con historia viva

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Más allá del eclipse, Lastres es un destino con identidad propia. Su historia está ligada al mar desde la época romana, pasando por su auge en el siglo XVI con la pesca de ballenas, hasta la tradición actual centrada en la pesca de sardina, bonito y merluza.

El casco histórico conserva calles empedradas, casas colgadas sobre el acantilado y un conjunto patrimonial destacado con la Torre del Reloj del siglo XV, la Iglesia de Santa María de Sábada y la Capilla de San Roque, desde donde se obtienen vistas privilegiadas del entorno.

Declarado Pueblo Ejemplar de Asturias en 2010 y parte de los Pueblos Más Bonitos de España desde 2014, Lastres combina patrimonio, mar y gastronomía. Su cocina, basada en productos del Cantábrico, completa una experiencia que va mucho más allá del eclipse y que lo consolida como un destino turístico de alto valor.