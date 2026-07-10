El teatro en Bogotá que ganó un premio mundial de turismo: esta fue la razón

El Teatro Faenza, el cine más antiguo de Bogotá, fue protagonista de un reconocimiento internacional tras convertirse en el escenario principal de una experiencia cultural inmersiva que llevó a la empresa colombiana VAOVA a obtener el SITE Crystal Award 2026, uno de los premios más importantes de la industria de los viajes de incentivos en el mundo.

La experiencia se desarrolló en noviembre de 2024, cuando el emblemático teatro acogió, por primera vez, una cena de gala para más de 400 directivos de una aseguradora mexicana que celebraba su aniversario y su llegada al mercado colombiano. Lejos de un evento corporativo convencional, los asistentes hicieron parte de una puesta en escena en la que el Ballet Metropolitano de Medellín presentó Gabotero, una obra inspirada en los universos de Gabriel García Márquez y Fernando Botero.

La propuesta convirtió todo el teatro en un escenario vivo: la arquitectura, la gastronomía y la danza se integraron para que cada momento de la cena estuviera acompañado por una intervención artística.

“El Teatro Faenza nos permitió demostrar el potencial narrativo de un espacio patrimonial. Su arquitectura, el ballet, la gastronomía y la puesta en escena se integraron en una misma historia para convertir una cena corporativa en una experiencia cultural inmersiva”, afirmó Juan Pablo Toro, fundador de VAOVA.



Foto: Universidad Central

Turismo experiencial con sello colombiano

El reconocimiento no se limitó a la gala en el Faenza. El programa también incluyó la transformación del Tren de la Sabana en un recorrido teatralizado hacia la Catedral de Sal de Zipaquirá, donde artistas, campesinos, floricultoras y músicos mostraron diferentes expresiones de la identidad colombiana.