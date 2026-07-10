Incautaciones de pasta base de cocaína crecieron 319% en Bogotá: MinDefensa

En la presentación del balance de gestión del sector Defensa, correspondiente a los primeros seis meses del año, el ministro Pedro Sánchez destacó resultados en materia de seguridad en Bogotá, frente al mismo periodo de 2025. Entre las cifras más relevantes sobresalen las relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, pues las incautaciones de pasta base de coca aumentaron un 319%, al pasar de 56 a 235 kilogramos.

Asimismo, las incautaciones de clorhidrato de cocaína crecieron un 48%, al pasar de 1.864 a 2.759 kilogramos. En contraste, las incautaciones de marihuana cayeron un 51%, al pasar de 6.600 a 3.204 kilogramos, una reducción que el ministro reconoció como uno de los retos pendientes en la capital.

El balance también mostró una disminución en varios delitos. El homicidio se redujo un 7.7%, al pasar de 588 a 543 casos, el secuestro cayó un 54%, de 26 a 12 casos, y la extorsión disminuyó un 12 %, al pasar de 1.005 a 884 denuncias.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio, el hurto a comercio bajó un 21 %, al pasar de 4.860 a 3.863 casos, mientras que el hurto a personas disminuyó un 15 %, de 65.715 a 56.166 casos. En contraste, el hurto a viviendas aumentó un 4 %, al pasar de 3.114 a 3.240 casos.



Hurto Suministrada

Precisamente en el marco de la estrategia contra la extorsión y el hurto a comerciantes, el ministro realizó una visita sorpresa a Corabastos junto con el Gaula de la Policía y la cúpula militar. Durante el recorrido se reforzaron las acciones de seguridad y se promovió la denuncia de este delito entre comerciantes y transportadores.

Según explicó Sánchez, el incremento de las denuncias por extorsión registrado en los últimos años obedece, en parte, a una mayor confianza de las víctimas en las autoridades. "Uno de los principales problemas que hemos visto en estos cuatro años es la extorsión. Las denuncias se dispararon (...), pero el 81 % de los casos de extorsión no se paga", aseguró el ministro.