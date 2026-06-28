Incautan 69 kilos de cocaína ocultos en una volqueta cuando transitaba por el Suroeste de Antioquia

Una volqueta que transitaba por una de las principales vías del Suroeste antioqueño terminó convertida en el móvil de un nuevo golpe de las autoridades para el narcotráfico en el departamento.

En medio de un operativo de control, las autoridades descubrieron que el vehículo era utilizado para transportar un cargamento de 69 kilogramos de clorhidrato de cocaína oculto entre su estructura.

El procedimiento fue ejecutado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, durante labores de inspección y verificación en el sector Camilo C de la vía La Mansa - Primavera, en jurisdicción del municipio de Amagá. El reporte es del coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

"En el lugar fue capturado un sujeto, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con la sustancia incautada, y el vehículo también fue inmovilizado. Con este resultado, la Policía Nacional continúa afectando las rentas criminales derivadas del narcotráfico y fortaleciendo la seguridad en los corredores viales de Antioquia", destacó el mando policial.



Este resultado de las autoridades se conoce pocos días después de que en el municipio de Turbo incautaran 1.3 toneladas de esta misma sustancia perteneciente al Clan del Golfo y que tenía como destino Europa.

La sustancia ilícita estaba escondida dentro de un contenedor que se encontraba a bordo de una embarcación anclada en zona de fondeo, lista para continuar su recorrido transatlántico.