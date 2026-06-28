En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incautan 69 kilos de cocaína ocultos en una volqueta cuando transitaba por el Suroeste de Antioquia

Incautan 69 kilos de cocaína ocultos en una volqueta cuando transitaba por el Suroeste de Antioquia

Las autoridades capturaron al conductor del vehículo de carga pesada, el cual también fue inmovilizado.

Capturado conductor con cocaína en una volqueta.jpg
Capturado conductor con cocaína en una volqueta.
Foto: Policía Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jun, 2026

Una volqueta que transitaba por una de las principales vías del Suroeste antioqueño terminó convertida en el móvil de un nuevo golpe de las autoridades para el narcotráfico en el departamento.

En medio de un operativo de control, las autoridades descubrieron que el vehículo era utilizado para transportar un cargamento de 69 kilogramos de clorhidrato de cocaína oculto entre su estructura.

El procedimiento fue ejecutado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, durante labores de inspección y verificación en el sector Camilo C de la vía La Mansa - Primavera, en jurisdicción del municipio de Amagá. El reporte es del coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

"En el lugar fue capturado un sujeto, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con la sustancia incautada, y el vehículo también fue inmovilizado. Con este resultado, la Policía Nacional continúa afectando las rentas criminales derivadas del narcotráfico y fortaleciendo la seguridad en los corredores viales de Antioquia", destacó el mando policial.

Lea también:

Cargamento de cocaína incautado en Turbo, Antioquia.jpg
Antioquia

Cayó cargamento de cocaína del Clan del Golfo en Turbo, Antioquia: iba con destino a Europa

Incautan 4 toneladas de cocaína escondidas en snacks en Urabá: iban hacia Reino Unido
Economía

Cocaína superó al petróleo como principal producto de exportación en Colombia, según estudio

Este resultado de las autoridades se conoce pocos días después de que en el municipio de Turbo incautaran 1.3 toneladas de esta misma sustancia perteneciente al Clan del Golfo y que tenía como destino Europa.

La sustancia ilícita estaba escondida dentro de un contenedor que se encontraba a bordo de una embarcación anclada en zona de fondeo, lista para continuar su recorrido transatlántico.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Narcotráfico

Cocaína

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad