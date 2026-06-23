Cocaína superó al petróleo como principal producto de exportación en Colombia, según estudio

El narcotráfico ya mueve más dinero que el petróleo en Colombia, según estudio de la universidad Eafit de Medellín: la economía de la cocaína alcanzó US$16.500 millones.

Un nuevo estudio del centro de Valor Público de la Universidad Eafit reveló que la producción y el tráfico de cocaína generaron cerca de US$16.500 millones para las organizaciones criminales colombianas durante 2024, una cifra equivalente al 4,4 % del Producto Interno Bruto -PIB y superior a los ingresos obtenidos por las exportaciones de petróleo, principal producto legal del país.

La investigación, elaborada por Santiago Tobón con apoyo del docente Daniel Mejía, concluye que la economía de la cocaína en Colombia ya supera ampliamente a sectores tradicionales como el carbón, el oro y el café, y representa aproximadamente cinco veces el tamaño de la economía del oro ilegal.

En 2024, la producción y el tráfico de cocaína le dejaron cerca de US$16.500 millones a las organizaciones criminales colombianas, casi 4,4% del PIB.



Supera lo que Colombia exporta en petróleo, su mayor producto legal. Nueva nota con @DanielMejiaL pic.twitter.com/QV4Nr2JZ03 — Santiago Tobón (@SantiagoTobon) June 19, 2026

Según el documento, las organizaciones criminales colombianas no solo obtienen ganancias por la producción de la droga, sino que conservan la propiedad de parte de los cargamentos más allá de las fronteras nacionales, especialmente en rutas hacia México y Europa.



Este estudio señaló que esto les permite capturar un valor promedio cercano a US$5.920 por kilogramo de cocaína, muy por encima de los precios de venta en origen.

Los investigadores estiman que Colombia produjo 3.001 toneladas de cocaína pura en 2024, de las cuales unas 2.662 toneladas llegaron efectivamente al mercado internacional. El cálculo toma en cuenta las incautaciones previas a la exportación y el consumo interno.

Uno de los hallazgos más relevantes es que el valor económico que capturan las organizaciones colombianas es apenas una fracción del valor final que alcanza la droga en los mercados internacionales. De acuerdo con el estudio, el precio de calle de la cocaína en el exterior puede ser entre 10 y 15 veces superior al monto que reciben los grupos criminales en Colombia.

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El análisis señaló que Norteamérica absorbe cerca del 40 % de la cocaína producida en Colombia, mientras que Europa recibe aproximadamente un tercio. En este último mercado, las organizaciones colombianas conservan una participación más amplia dentro de la cadena de tráfico, debido a que no existe un único actor dominante, como ocurre con los carteles mexicanos en Estados Unidos.

De hecho, el estudio sostiene que buena parte de las ganancias obtenidas por las estructuras criminales colombianas provienen de mantener la propiedad de los cargamentos hasta su llegada a mercados mayoristas europeos.

Las organizaciones colombianas no entregan el cargamento en la frontera. Conservan la propiedad más adentro de la cadena, hasta la entrega en México y, sobre todo, hasta el mayorista en Europa. Allí capturan cerca de US$5.900 por kilo. pic.twitter.com/9sgesjhxEv — Santiago Tobón (@SantiagoTobon) June 19, 2026

La economía de la cocaína se quintuplicó en una década

La investigación también evidencia el acelerado crecimiento del narcotráfico en la economía nacional. Mientras en 2014 representaba alrededor del 0,8 % del PIB, para 2024 alcanzó el 4,4 %. El incremento se explica principalmente por el aumento en los volúmenes de producción, ya que los precios se han mantenido relativamente estables durante el período analizado.

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En paralelo, la producción potencial de cocaína pasó de menos de 300 toneladas en 2013 a cerca de 3.000 toneladas en 2024, consolidando a Colombia como el principal productor mundial de esta droga.

Impacto para la política pública

Los autores advierten que las rentas derivadas del narcotráfico son hoy mucho mayores de lo que se estimaba bajo el supuesto de que la cocaína se vendía únicamente en las fronteras colombianas.

Por ello, consideran que la estrategia de combate al crimen organizado debe enfocarse no solo en la producción, sino también en las redes de exportación y en los puntos de entrega en el exterior donde las organizaciones nacionales siguen capturando valor económico.