Cocaína que iba a Europa fue incautada en embarcación en Turbo: eran 1.3 toneladas

Cayeron 1.3 toneladas de cocaína del Clan del Golfo al interior de una embarcación en el municipio de Turbo y que tenían como destino Europa. Autoridades indicaron que el cargamento podría alcanzar un valor comercial de 7.800 millones de pesos

Una operación de inteligencia desarrollada en el Urabá antioqueño permitió a las autoridades interceptar uno de los cargamentos de droga más significativos de las últimas semanas y asestar un duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Turbo, donde unidades especializadas de la Policía Nacional, con apoyo de la Armada Nacional y agencias internacionales, detectaron una sofisticada maniobra utilizada por redes criminales para sacar cocaína de Colombia con destino a mercados europeos.

Cocaína. Foto: Ejército

La sustancia ilícita estaba escondida dentro de un contenedor que se encontraba a bordo de una embarcación anclada en zona de fondeo, lista para continuar su recorrido transatlántico.



La investigación permitió establecer que los narcotraficantes recurrieron a la modalidad conocida como “tuleo”, una práctica mediante la cual contaminan contenedores durante las operaciones logísticas para camuflar la droga y dificultar su detección por parte de las autoridades.

Sin embargo, labores de perfilamiento, inteligencia y verificación técnica permitieron identificar irregularidades y descubrir el cargamento antes de que abandonara territorio colombiano. El general William Castaño es el director de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

“Continuaremos fortaleciendo las capacidades de interdicción marítima y la cooperación entre instituciones para cerrar las rutas del narcotráfico y seguir golpeando las economías ilícitas que amenazan la seguridad de Colombia y del mundo”, aseveró.

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En total fueron incautadas 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, cantidad suficiente para producir más de tres millones de dosis destinadas al mercado internacional y generar ingresos para el grupo armado de hasta 7.800 millones de pesos.

Las autoridades locales destacaron el papel cada vez más relevante de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, especialmente frente a organizaciones que buscan expandir sus redes de tráfico hacia Europa, pues del operativo también hizo parte la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).