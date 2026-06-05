Sigue atención de afectados por lluvias en Andes y Turbo: se mantiene la alerta por emergencias

Las lluvias en varias regiones de Antioquia continúan afectando a cientos de personas en los municipios de Andes y Turbo, donde el desbordamiento de ríos y quebradas dejó viviendas inundadas, daños en infraestructura y múltiples comunidades afectadas.

En el municipio de Andes, organismos de gestión del riesgo reportaron la inundación de al menos 24 viviendas, luego de que varias quebradas aumentaran su caudal, debido a las fuertes precipitaciones registradas. Las autoridades adelantan labores de evaluación para determinar la magnitud de los daños y coordinar la atención a las familias damnificadas.

"Daños económicos incalculables. A nosotros, particularmente, fueron daños de beneficios. Se lleva el silo secador de café, pesebreras, fertilizantes y herramientas agrícolas. También perdimos muchísimo material de construcción, hierro, pues, lo que es varillas, perfiles", relató el habitante de esta zona.

No obstante, la situación más compleja está en Turbo, donde el desbordamiento del río Currulao afectó 28 veredas y varios sectores rurales. El agua ingresó a viviendas, generó afectaciones en vías y comprometió algunos servicios públicos.



Equipos de atención de emergencias realizan censos para establecer el número total de familias impactadas y definir las ayudas que serán entregadas. La directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.

"En Turbo esta situación de emergencia se viene presentando desde el mes de febrero, y en estas en esta semana, pues, se vuelven a presentar inundaciones que afectaron alrededor de 28 veredas de dos corregimientos. Ya el Dagran envió maquinaria", reportó la funcionaria.

Ante la emergencia, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia anunció el despliegue de maquinaria amarilla y apoyo técnico para atender los puntos críticos y mitigar los efectos de las inundaciones, mientras que las autoridades también mantienen monitoreo permanente sobre los niveles de los afluentes.

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De acuerdo con el DAGRAN, en lo corrido de 2026 se han atendido cerca de 214 emergencias relacionadas con la temporada de lluvias en Antioquia, de las cuales aproximadamente el 70 % han estado asociadas a inundaciones provocadas por fuertes precipitaciones.