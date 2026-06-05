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Capturaron dos hombres por el robo de $43 millones en una vivienda de Rionegro, Antioquia

Mientras que el dinero fue devuelto a su propietario, los señalados delincuentes quedaron a disposición de la Fiscalía General.

Capturados por hurto en vivienda de Rionegro.jpg
Capturados por hurto en vivienda de Rionegro.
Alcaldía de Rionegro
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

La rápida reacción de las autoridades permitió recuperar la totalidad de 43 millones de pesos que habían sido hurtados de una vivienda en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, y así capturar a dos personas señaladas de participar en el hecho delictivo.

Según informó la Alcaldía de Rionegro, el caso ocurrió en una residencia ubicada en la tercera etapa del barrio El Porvenir. Allí, varios individuos ingresaron mediante la modalidad de engaño y lograron apoderarse de una caja fuerte que contenía cerca de 43 millones de pesos en efectivo.

Tras recibir la denuncia de la víctima, unidades de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para atender la situación y recopilar información sobre los responsables y el vehículo utilizado para la huida.

De manera simultánea, operadores del Centro de Monitoreo y Control de Rionegro realizaron el seguimiento a través de las cámaras de seguridad del municipio, lo que permitió identificar el automotor en el que se movilizaban los sospechosos.

La secretaria de Seguridad, Carolina Tejada, indicó que con los datos, las autoridades activaron un plan candado y coordinaron acciones con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Al establecer que el vehículo se dirigía hacia Medellín

"Como resultado de esta acción operativa, se logra la recuperación total de los 43 millones de pesos, la captura de los dos sujetos presuntamente responsables de la comisión de este hurto, una incautación de un arma de fuego y dos equipos móviles", dijo la funcionaria.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial correspondiente, mientras que los bienes recuperados fueron devueltos a sus propietarios.

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