Investigan crimen de mujer en su vivienda en Rionegro, Antioquia: capturaron a su pareja

Autoridades del municipio de Rionegro capturaron a una mujer señalada de presuntamente causar la muerte de otra femenina en medio de un hecho de intolerancia ocurrido al interior de una vivienda en esa localidad del Oriente antioqueño.

Los hechos se registraron hacia las 11:00 de la noche de este miércoles 27 de mayo, en el sector Alto del Medio, luego de que a la línea de emergencias 123 ingresara una llamada alertando sobre una riña al interior de una residencia. Al llegar al lugar, uniformados de la Policía Nacional fueron abordados por un ciudadano que les informó sobre una discusión que se habría presentado entre dos mujeres que, al parecer, estarían consumiendo bebidas alcohólicas desde horas de la tarde.

Durante la verificación realizada por las autoridades, fue hallada una mujer inconsciente al interior de una de las habitaciones de la vivienda. De inmediato, unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio hicieron presencia en el lugar y confirmaron la falta de signos vitales de la víctima, una mujer de 50 años de edad cuyo deceso estaría asociado, preliminarmente, a un posible caso que guarda relación con su pareja.

Hernán Cerón, subsecretario de Seguridad de Rionegro, pidió a la ciudadanía resolver sus conflictos de manera pacífica. "Invitamos a la ciudadanía a tener más tolerancia, a solucionar esos problemas de manera pacífica, acudir a esos canales que le brinda tanto la administración municipal como la justicia para arreglar esos conflictos. Estamos atentos en nuestro centro de monitoreo y control a recepcionar y brindar esa ayuda necesaria que requiera nuestra comunidad", indicó.



Tras la captura de la presunta responsable del hecho, esta fue puesta a disposición de la Fiscalía y deberá responder ante las autoridades competentes por el delito de homicidio. De acuerdo con las primeras hipótesis, este lamentable caso estaría relacionado con un hecho de carácter pasional y de intolerancia, ocurrido en medio del aparente consumo de alcohol al interior de la residencia.