Armada intercepta dos lanchas y frena el envío de 5.4 toneladas de cocaína en el Caribe

La Armada de Colombia, en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y agencias de la región, logró la histórica incautación de 5.439 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del mar Caribe. El estupefaciente era transportado en lanchas rápidas hacia Centroamérica.

Este contundente resultado es el fruto de más de 120 horas de un intenso trabajo operacional que demandó el despliegue estratégico de unidades de Superficie, Aeronavales y de Guardacostas de la Fuerza Naval del Caribe, dejando como saldo un total de siete personas capturadas.

El primero de los operativos se desarrolló en el mar Caribe occidental, donde se llevó a cabo el bloqueo y la detención marítima de una embarcación tipo “Go Fast”. En esta acción participaron la Fragata ARC “Almirante Padilla”, la Patrullera Oceánica ARC “24 de Julio”, así como aeronaves de patrullero marítimo colombianas y de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur (JIATFS).

Cocaína. Foto: Ejército

A bordo de la lancha, las autoridades hallaron 161 bultos con la sustancia ilícita y capturaron a cinco tripulantes (cuatro colombianos y un hondureño). Debido a las adversas condiciones del clima en la zona, la lancha interceptada se hundió tras el aseguramiento del personal y el material, el cual fue trasladado a Cartagena, donde se confirmó que contenía 4.049 kilogramos de cocaína.



Horas antes, las autoridades ya habían propinado otro impacto al narcotráfico en el Caribe Norte. Tras un riguroso seguimiento aéreo y marítimo, se logró detener una segunda embarcación en la que otros dos sujetos de nacionalidad colombiana pretendían traficar 50 bultos con 1.390 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Con estos dos nuevos arrestos se completó el grupo de los siete detenidos, quienes fueron conducidos inicialmente a la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, lugar donde las autoridades competentes realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, arrojando un resultado positivo para el alcaloide.

Estas incautaciones representan un golpe directo a las finanzas y la logística de las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.

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Al respecto, el Capitán de Fragata Nicolás Guzmán Salas, Comandante de Guardacostas del Caribe, destacó el impacto de los operativos: "Con esta afectación se dejan de ingresar más de 250 millones de dólares a las arcas de estas organizaciones de crimen transnacional y terroristas que, con su accionar delictivo, pretenden afectar la población civil y la Fuerza Pública mediante acciones violentas".

Ante este panorama, la Armada de Colombia ratificó que mantendrá el despliegue de sus recursos técnicos y humanos para cerrarle el paso al narcotráfico en las costas del país.