Estos son cinco destinos ideales para viajar en familia enfocados en ecoturismo

Este 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia y, por eso, en un informe de Booking.com se conoció acerca de cinco " type="text/html" data-cms-ai="0">destinos que son "ideales" para viajar en este 2026 en donde, en su mayoría, se encuentran enfocados en experiencias de ecoturismo: Azores, Bohinj, Tasmania, Bend y Langkawi.

"El deseo de reconectar y crear momentos significativos está influyendo cada vez más en la forma en que las familias planean sus viajes. De hecho, el 92 % de los viajeros colombianos afirma que pasar tiempo de calidad en familia es una de sus principales motivaciones al organizar un viaje", indicaron.



Cinco destinos para viajar en familia este 2026

Azores, Bohinj, Tasmania, Bend y Langkawi se perfilaron como los destinos ideales para visitar en familia por fuera de Colombia, que, además, traen diversas experiencia conectadas con la naturaleza. Estas son la razones:



Azores (Portugal): este destino ofrece nueve islas con una experiencia alejada de la ciudades en donde hay presencia de paisajes volcánicos, colinas verdes y playas de arena negra crean el escenario ideal para combinar aventura y descanso.

Bohinj (Slovenia): un valle rodeador de montañas y centrado en su lago, además que sus actividades incluyen kayak, paddle board o paseos en bicicleta por rutas llanas del valle. . Durante todo el año, el destino ofrece opciones que van desde caminatas y picnics en verano hasta trineo y esquí en invierno.

Tasmania (Australia): un lugar que mezcla naturaleza con cultura gracias a el Museo de Arte Antiguo y Nuevo (MONA), además pueden embarcarse en un crucero hacia la cercana isla Bruny, donde es posible observar delfines, focas, águilas marinas y ballenas migratorias.

Bend (Estados Unidos): un destino ideal para quienes buscan planes tranquilos y al aire libre. Allí es posible disfrutar de actividades para todas las edades y ritmos, desde paseos a caballo y recorridos guiados en bicicletas eléctricas hasta caminatas relajadas.

Langkawi (Malaysia): un archipiélago de 99 islas llenas de experiencias naturales. Combina selvas tropicales densas, manglares y playas de arena suave, ofreciendo tanto aventura como relajación. selvas tropicales densas, manglares y playas de arena suave, ofreciendo tanto aventura como relajación.